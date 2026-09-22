Europei Maschili: Yuri Romanò presenta la sfida di domani con la Finlandia

La voglia di scendere in campo e di continuare a fare bene è tanta. Gli azzurri arrivano a questo importante appuntamento, crocevia per le semifinali di Milano, con sei vittorie in altrettante partite giocate nella fase a gironi (Napoli e Modena) e nell’ottavo di finale disputato proprio a Torino contro la Danimarca. Gli azzurri, come detto, troveranno sulla loro strada la Finlandia, seconda nella fase a gironi della Pool C e reduce dal successo per 3-2 contro la Grecia negli ottavi di finale.

Le parole di Yuri Romanò

« Un Europeo molto positivo fin qui, siamo migliorati partita dopo partita, era quello che volevamo fare e quindi siamo soddisfatti. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, perché possiamo migliorare ancora e ci impegneremo per farlo. Stiamo preparando la sfida alla Finlandia come facciamo con tutte le altre. Sarà dura, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande Mondiale l'anno scorso e stanno disputando ora un bel Europeo. Dovremo essere pronti anche nei momenti di difficoltà, perché sicuramente ci saranno e loro giocano bene. Allo stesso tempo, saremo determinati, perché per noi è un appuntamento molto importante, che in caso di vittoria ci permetterà di arrivare alla Final Four, il primo obiettivo da raggiungere in questo Europeo. Sì, è bellissimo giocare davanti al nostro pubblico, è un'emozione unica. Ogni volta, dall'inno fino all'ultimo punto, è sempre speciale. Ci divertiamo e siamo un po' più carichi del normale. Giocare in questi palazzetti è davvero un'esperienza bellissima ».

I precedenti fra Italia e Finlandia

Complessivamente Italia e Finlandia si sono affrontare 39 volte in una gara ufficiale e gli azzurri si sono imposti in 34 occasioni.

L’ultimo confronto ufficiale tra Italia e Finlandia risale al 21 settembre 2018, quando gli Azzurri si imposero 3-0 a Milano nella seconda fase dei Mondiali.

L’Italia ha vinto tutte le 13 partite disputate contro la Finlandia agli Europei. Il bilancio dell’Italia contro la Finlandia, 13 vittorie e 0 sconfitte, rappresenta il maggior numero di successi ottenuti da una squadra contro una specifica avversaria senza aver mai perso.

Da giocatore, Olli Kunnari è stato inserito nella rosa della Finlandia in cinque edizioni degli Europei, dal 2007 al 2015. In quelle edizioni la Finlandia ha affrontato l’Italia complessivamente sei volte (0 vittorie, 6 sconfitte), compresi i quarti di finale del 2011 e del 2013.

Italia e Finlandia si sono affrontate due volte in precedenza ai quarti di finale degli Europei: 3-1 a Vienna nel 2011 e 3-1 ad Aarhus nel 2013.

L’Italia ha affrontato due volte la Finlandia in casa agli Europei: 3-0 a Torino nel 1971, nella fase a gironi, e 3-0 a Busto Arsizio nel 2015, negli spareggi.

La Finlandia ha perso tutte e cinque le sfide disputate agli Europei contro squadre campioni del mondo in carica. Una di queste fu quella contro la Polonia di Ferdinando De Giorgi a Danzica nel 2017 (0-3).

L’Italia ha giocato complessivamente 664 minuti agli Europei 2026.

Yuri Romanò (92) è il miglior realizzatore dell’Italia agli Europei 2026. Era stato anche il miglior marcatore azzurro agli Europei 2023 (124 punti). Daniele Lavia (116) e Alessandro Michieletto (114) avevano superato quota 100 punti in quell’edizione. La Slovenia era l’altra squadra con tre giocatori capaci di superare i 100 punti.

Pardo Mati ha realizzato 20 muri vincenti agli Europei 2026. Dal 2011, tre giocatori italiani hanno fatto registrare più muri vincenti in una singola edizione degli Europei: Luigi Mastrangelo nel 2011 (27), Matteo Piano nel 2015 (21) e nel 2019 (21), e Simone Anzani nel 2021 (22).

Simone Giannelli (76,61% in 19 set) ha la migliore efficienza in palleggio di questi Europei. Dal 2011, la percentuale più alta di efficienza in palleggio in una singola edizione è stata quella di Wessel Keemink nel 2019 (63,64% in 14 set con i Paesi Bassi).

CALENDARIO E RISULTATI DELLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale – Torino

20 settembre

ore 16 EF4: C2 vs A3 Finlandia-Grecia 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13)

ore 21.05 EF1: A1 vs C4 Italia -Danimarca 3-0 (25-22, 25-16,25-11)



21 settembre

EF2: C1 vs A4 Belgio-Cechia 3-1 (20-25, 26-24, 25-14, 25-15)

EF3: A2 vs C3 Slovenia-Serbia 3-0 ((25-14, 25-13, 25-22)

Ottavi di finale (Sofia)

19 settembre

ore 15- EF5: B1 vs D4 Polonia-Lettonia 3-0 (25-17, 25-16, 25-16)

ore 18- EF8: D2 vs B3 Germania – Bulgaria 3-2 (21-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-12)

20 settembre

ore 16- EF6: D1 vs B4 Francia – Portogallo 3-0 (25-21, 25-22, 25-21)

ore 19-EF7: B2 vs D3 Ucraina-Romania 0-3 (22-25, 21-25, 28-30)

Quarti di finale – Sofia

22 settembre

ore 16 QF4: vincente EF6 vs EF7 Francia-Romania

ore 19 QF3: vincente EF5 vs EF8 Polonia-Germania

Quarti di finale - Torino

23 settembre

ore 16:00 QF2: vincente EF2 vs EF3 Belgio - Slovenia

ore 21:05 QF1: vincente EF1 vs EF4 Italia - Finlandia

Semifinali

25 settembre (Milano)

ore 17:00 e ore 21:05

SF1: vincente QF1 vs QF4

SF2: vincente QF2 vs QF3

*in caso di qualificazione, l’Italia giocherà la prima semifinale alle ore 17

Finali

26 settembre (Milano)

ore 17 Finale 3°-4° posto

ore 21 Finale 1°-2° posto