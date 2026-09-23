A Formia torna a radunarsi la nazionale B di sitting volley

FORMIA (LATINA)- Torna a radunarsi la nazionale B femminile di Sitting Volley. Su indicazione del tecnico Pasquale D’Aniello sono state convocate dodici atlete che si alleneranno a Formia, presso il Centro di preparazione olimpica B. Zauli da venerdì 25 a domenica 27 settembre.
Le atlete convocate
Alessandra Aggio (Polisportiva Zero Branco ASD); Elisa Bonafede (ASD Volley Palermo); Sara Calonaci (GiocoParma ASD); Elisabetta Cestino (Tris ASD); Aurora Consagra (ASD Volley Città di Ficarazzi); Ester Demaio (Olimpia Pallavolo 1978 ASD); Alessandra Fella (Salerno Guiscards ASD); Maria Laura Giacinto (A.S. Arabona Volley); Alice Nava (Sitting Volley Brembate); Giulia Nicotera, Claudia Zatta (ASD Sitting Volley Chieri); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano).
Lo staff azzurro
Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Roberta Scrima (Medico); Alessia Guglieri (Fisioterapista); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica); Benedetta Biagi (Team Manager).