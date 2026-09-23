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A Formia torna a radunarsi la nazionale B di sitting volley

Dodici atlete, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, si ritroveranno agli ordini di Pasquale D'Aniello presso il Centro di preparazione olimpica B. Zauli
1 min
Nazionale BSitting VolleyD'Aniello
A Formia torna a radunarsi la nazionale B di sitting volley

FORMIA (LATINA)- Torna a radunarsi la nazionale B femminile di Sitting Volley. Su indicazione del tecnico Pasquale D’Aniello sono state convocate dodici atlete che si alleneranno a Formia, presso il Centro di preparazione olimpica B. Zauli da venerdì 25 a domenica 27 settembre.

Le atlete convocate

Alessandra Aggio (Polisportiva Zero Branco ASD); Elisa Bonafede (ASD Volley Palermo); Sara Calonaci (GiocoParma ASD); Elisabetta Cestino (Tris ASD); Aurora Consagra (ASD Volley Città di Ficarazzi); Ester Demaio (Olimpia Pallavolo 1978 ASD); Alessandra Fella (Salerno Guiscards ASD); Maria Laura Giacinto (A.S. Arabona Volley); Alice Nava (Sitting Volley Brembate); Giulia Nicotera, Claudia Zatta (ASD Sitting Volley Chieri); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano).

Lo staff azzurro

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Roberta Scrima (Medico); Alessia Guglieri (Fisioterapista); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica); Benedetta Biagi (Team Manager).

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