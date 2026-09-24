Europei Maschili: Italia-Finlandia seguita da 2 milioni e 400 mila telespettatori

TORINO- Il quarto di finale dei Campionati Europei fatale all'Italia , eliminata dalla Finlandia, ha raccolto un importante dato di spettatori che hanno assistito alla partita in TV.

Sono stati 2 milioni e 400 mila gli telespettatori sintonizzati su Rai 2 per la gara valevole per l’accesso in semifinale, con una share del 13,5% (6.712.000 contatti totali). A questi si aggiungono i 500 mila telespettatori collegati sui canali Sky, con una reach di 1 milione e 250 mila nel tie-break, per un totale di quasi 3 milioni di spettatori che hanno assistito al match tra Italia e Finlandia.