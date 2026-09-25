Europei Maschili: Polonia e Francia si giocheranno il titolo continentale

MILANO- Le semifinali dell'Europeo, giocate stasera all'Unipol Forum di Milano, hanno decretato i successi di Polonia e Francia che si contenderanno il titolo continentale nella finale di domani. La squadra allenata da Grbic ha superato con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-23, 25-18) la Slovenia di Fabio Soli in un’ora e trentadue minuti di gioco in all’Unipol Forum gremito da 7.000 spettatori. A seguire i transalpini allenati da Andrea Giani hanno battuto 3-1 (25-17, 18-25, 25-18, 25-15) la Finlandia, giustiziera dell'Italia .

Polonia-Slovenia

Dopo un inizio molto equilibrato (5-5), la Polonia ha preso il largo (9-6), costringendo Fabio Soli a chiamare il primo timeout. Nik Mujanovic ha reagito prontamente, conquistando il punto successivo per la Slovenia, ma la Polonia è rimasta in vantaggio (15-12), dimostrando grande costanza e qualità. Con il capitano Tine Urnaut a seguire la partita dalla panchina dopo essersi fratturato un piede durante l’incontro della fase a gironi contro la Repubblica Ceca, la Slovenia ha spinto al massimo ma si è trovata in svantaggio di sei punti (20-14), mentre la Polonia sembrava determinata ad aggiudicarsi il primo set. La serie della Polonia è stata infine interrotta da quattro punti consecutivi messi a terra dagli sloveni (20-18), ma i campioni d’Europa in carica hanno reagito bene (23-19). Un errore al servizio di Klemen Cebulj ha regalato infine il set ai ragazzi di Grbic (25-23).

La Polonia ha mantenuto il controllo nelle prime fasi del secondo set (10-7), mentre le due squadre hanno intrattenuto il pubblico con scambi davvero emozionanti. Quando la Slovenia sembrava avvicinarsi, la Polonia ha risposto con due punti consecutivi del suo miglior realizzatore, Bartlomiej Boladz (14-10), ma Alen Pajenk e compagni non hanno perso la determinazione a lottare. Hanno ridotto il loro svantaggio a un solo punto (15-14) e alla fine hanno pareggiato grazie a un ace di Mujanovic. Set molto combattuto (21-21), prima che una contestazione vincente della Polonia portasse il punteggio sul 23-21. Wilfredo Leon ha messo a segno un potente attacco incrociato e nemmeno un ace di Mujanovic è riuscito a impedire alla Polonia di raddoppiare il proprio vantaggio nell’incontro grazie a un altro attacco vincente del 9 biancorosso (25-23).

La Slovenia, con le spalle al muro, è scesa in campo con grande grinta, aprendo il terzo set con un vantaggio di 4-7. Tuttavia, la Polonia ha reagito e alla fine è passata in vantaggio per la prima volta sul 13-12 grazie a un potente attacco del centrale Bartlomiej Lemanski. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal e gli altri giocatori allenati da Nikola Grbic hanno regalato uno spettacolo ai tifosi presenti all’Unipol Forum, mettendo in mostra un incredibile connubio di doti fisiche, tecniche e tattiche che ha inevitabilmente spianato la strada alla loro vittoria per 3-0.

Francia-Finlandia

La Francia è la seconda finalista dei Campionati Europei. Nella semifinale di stasera, dopo aver vinto il primo set con un finale imperioso, ha subito il ritorno dei finlandesi che si confermano squadra ostica quando gira a pieno regime. Con Jokela sempre on fire la formazione di Kunnari è riuscita a pareggiare i conti. La formazione di Giani poi, dal terzo set in poi, è tornata a girare a pieno regime ed ha chiuso il match per 3-1 (25-17, 18-25, 25-18, 25-15) guadagnandosi il pass per il match che vale il titolo.

Calendario e risultati

Semifinali

25 settembre

Slovenia vs Polonia 0-3 (23-25, 23-25, 18-25)

Finlandia vs Francia 1-3 (17-25, 25-18, 18-25, 15-25)

Finali

26 settembre

ore 17 Finale 3°-4° posto: Slovenia – Finlandia

ore 21 Finale 1°-2° posto Polonia – Francia