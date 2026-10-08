La nazionale maschile di sitting in stage a Col San Martino
COL SAN MARTINO-FARRA DI SOLIGO (TREVISO)- Il CT della nazionale maschile di Sitting Volley Marcello Marchesi ha convocato tredici giocatori per un nuovo stage di allenamenti che inizierà venerdì 16 e terminerà lunedì 19 ottobre. Gli azzurri, dopo il raduno di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, si ritroverà per un’altra importante quattro giorni di lavoro, presso la Palestra Comunale di Col San Martino – Farra di Soligo (TV).
La Nazionale maschile potrà così preparare il primo impegno ufficiale della stagione: la Bronze League che si disputerà dal 20 al 22 novembre a Trieste.
I convocati
Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi dal 17/10 (Volley Club Cesena); Mattia Cordioli, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti dal 17 al 18/10, Roberto Dalmasso fino al 18/10 (FIPAV); Tommaso Cuoghi (Modena Volley); Emanuele Di Ielsi, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai, Victor Palazzolo dal 17 al 18/10 (Nola Città Dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini fino al 18/10 (ASD Fiano Romano).
Lo staff
Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Carmelo Longo (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Matteo De Robertis (Team Manager
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