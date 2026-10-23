L'Italia del sitting volley in raduno al Centro Pavesi

Dal 6 all'8 novembre undici atlete si alleneranno nell'impianto federale agli ordini del tecnico Pasquale D'Aniello
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Pubblicato il 23.10.2026, 19:55

1 min

Nazionale FemminileSitting VolleyD'AnielloCentro Pavesi

MILANO- Il Direttore Tecnico della nazionale femminile di sitting volley Pasquale D’Aniello ha convocato undici atlete che si ritroveranno al Centro Pavesi di Milano per uno stage che prenderà il via venerdì 6 novembre, per concludersi domenica 8 novembre al termine dell’allenamento della mattina. 

Le convocate per il collegiale di Milano

Flavia Barigelli, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Anna Ceccon (GiocoParma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amade’ (Energy Volley).

Lo staff

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Carmelo Longo (Medico); Riccardo Leone (Fisioterapista); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica); Fabio Marsiliani (Team Manager).

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