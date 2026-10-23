L'Italia del sitting volley in raduno al Centro Pavesi
MILANO- Il Direttore Tecnico della nazionale femminile di sitting volley Pasquale D’Aniello ha convocato undici atlete che si ritroveranno al Centro Pavesi di Milano per uno stage che prenderà il via venerdì 6 novembre, per concludersi domenica 8 novembre al termine dell’allenamento della mattina.
Le convocate per il collegiale di Milano
Flavia Barigelli, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Anna Ceccon (GiocoParma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amade’ (Energy Volley).
Lo staff
Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Carmelo Longo (Medico); Riccardo Leone (Fisioterapista); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica); Fabio Marsiliani (Team Manager).
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS