Mondiali Femminili: l'Italia nella Pool di Omaha con Belgio, Colombia e Porto Rico

LOS ANGELES (CALIFORNIA)- Si è svolto oggi a Los Angeles in California il sorteggio delle Pool del Campionato del Mondo femminile 2027 che è in calendario il prossimo anno dal 20 agosto al 5 settembre 2027 negli Stati Uniti e Canada . Le azzurre Campionesse del Mondo in carica e testa di serie numero 1, inserite nel gruppo A con Belgio, Colombia e Porto Rico; Danesi e compagna giocheranno a Omaha (Nebraska). Nella pool B in programma a Orlando (Florida) con il Brasile giocheranno Cechia, Kenia e Corea del Sud.

Nella pool C di Quebec City (Canada), le campionesse d’Europa della Turchia con Repubblica Dominicana, Francia ed Egitto. Nel girone D, invece, le padrone di casa degli Stati Uniti giocheranno a Orlando con Thailandia, Messico e Grecia. La pool E di Montreal (Canada) vedrà scendere in campo Polonia, Germania, Slovenia e Cuba. Nella pool F si affronteranno a Omaha Giappone, Russia, Argentina e Bulgaria. Il girone G di Montreal sarà composto da Canada, Serbia, Ucraina e Camerun. Infine la pool H di Quebec City sarà composta da Cina, Olanda, Svezia e Svizzera.

La manifestazione si disputerà in cinque città tra Stati Uniti e Canada: Montreal (Bell Centre), Omaha (CHI Health Center Arena), Orlando (Kia Center) e Quebec City (Videotron Centre) ospiteranno la fase a gironi, mentre le finali si giocheranno all'Honda Center di Anaheim (California), impianto dove si svolgerà il torneo olimpico di pallavolo ai Giochi di Los Angeles 2028.

La Coppa del Mondo 2027 rivestirà inoltre un'importanza particolare in chiave olimpica: le tre migliori nazionali non ancora qualificate otterranno il pass per il torneo a cinque cerchi.

La formula della competizione

Le 32 nazionali sono state suddivise in otto gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta, che prenderà il via dagli ottavi di finale e proseguirà con quarti, semifinali e finali per le medaglie.

I Gironi

Girone A (Omaha, Usa): Italia, Belgio, Colombia, Portorico

Girone B (Orlando, Usa): Brasile, Cechia, Kenia, Corea del Sud

Girone C (Quebec City, Canada): Turchia, Repubblica Dominicana, Francia, Egitto

Girone D (Orlando, Usa): USA, Thailandia, Messico, Grecia

Girone E (Montreal, Canada): Polonia, Germania, Slovenia, Cuba

Girone F (Omaha, Usa): Giappone, Russia, Argentina, Bulgaria

Girone G (Montreal, Canada): Canada, Serbia, Ucraina Camerun

Girone H (Quebec City, Canada): Cina, Olanda, Svezia, Svizzera

Fase eliminazione diretta

Ottavi di finale

1A-2H

1H-2A

1D-2E

1E-2D

1B-2G

1G-2B

1C-2F

1F-2C

Quarti di finale

QF1: vincente 1A-2H vs 1E-2D

QF2: vincente 1B-2G vs 1F-2C

QF3: vincente 1G-2B vs 1C-2F

QF4: vincente 1H-2A vs 1D-2E

Semifinali

SF1: vincente QF1 vs vincente QF4

SF2: vincente QF2 vs vincente QF3