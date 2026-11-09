La nazionale maschile di sitting prepara la Bronze Nations League
TRIESTE-Scelti dal Direttore Tecnico azzurro Pasquale D'Aniello e dal coach della nazionale maschile di sitting volley Marcello Marchesi gli undici atleti che comporranno la nazionale di sitting volley che prenderà parte alla Bronze Nations League manifestazione internazionale che si svolgerà a Trieste da venerdì 20 a domenica 22 novembre. Gli azzurri si ritroveranno in Friuli Venezia Giulia, presso il Trieste Campus, nella giornata di mercoledì 18.
Gli atleti convocati
Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Mattia Cordioli, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Emanuele Michele Di Ielsi, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano).
Lo staff
Marcello Marchesi (primo allenatore); Angela Galli (secondo allenatore); Mauro Guicciardi (medico); Antonella Iemma (fisioterapista); Stefano Tomarchio (preparatore atletico); Alberto Maria Nicoli (scoutman); Matteo De Robertis (team manager).
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