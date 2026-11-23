TRIESTE- La nazionale maschile di sitting volley torna trionfalmente nella Silver Nations League vincendo, con quattro successi in altrettante partite, la Bronze Nations League che si è svolta nel fine settimana a Trieste. I ragazzi di Marcello Marchesi in finale domenica pomeriggio hanno nettamente battuto in finale la Slovenia con il punteggio di 3-0 (25-9, 25-18, 25-15), staccando di diritto il pass per la seconda categoria della Nations League targata ParaVolley Europe che avevano perso nel 2025 a Caen.

Si chiude, dunque, il 2026 degli azzurri con il secondo obiettivo centrato. In quest’annata, infatti, Orsolini e compagni avevano già ottenuto una promozione grazie alla medaglia d’argento agli Europei B di Brno; secondo posto che ha permesso ai ragazzi di Marchesi di tornare nella massima competizione continentale nel 2027 (torneo in programma a Lipsia, Germania dal 21 al 28 agosto).

Tornando invece al cammino in questa Bronze League, si sono arrese al gioco degli azzurri le nazionali di Kosovo, Estonia e Slovenia. Nel girone tre vittorie per 3-0 contro queste squadre fino ad arrivare alla finalissima di questa mattina dove il risultato non è cambiato. Un bilancio conclusivo, dunque, di 12 set conquistati e nessuno perso. Top scorer di giornata con 16 punti e MVP dell'intero torneo è stato Davide Nadai.

Presenti alla cerimonia di premiazione del torneo il presidente e il vice presidente del ParaVolley Europe, Branko Mihorko e Guido Pasciari, le consigliere federali Giusy Piredda e Antonella Di Cesare, i presidenti del Comitato Regionale FIPAV Friuli Venezia Giulia e del Territoriale Trieste Gorizia, Alessandro Michelli e Paolo Manià, la presidente del CIP Friuli Venezia Giulia Maria Capasa e l’ex campione azzurro Franco Bertoli.

La cronaca della finale

Marchesi parte con Orsolini, Cordioli, Nadai, Dalmasso, Issi, Burzacchi e Mangiacapra libero. Sono 2 ace di del numero 23 Dalmasso ad aprire le danze e ad attivare il ritmo di gioco azzurro (5-2, 13-4). Il controllo sul set è totale (20-7) e la chiusura arriva sul punteggio di 25-9 grazie a un tocco di Invernizzi sotto rete.

La Slovenia parte forte nella seconda frazione (1-5), ma l’Italia non si scompone e passa sul 6-5 costringendo al time-out gli avversari. Al rientro in campo gli azzurri continuano a mettere in difficoltà la Slovenia (11-7, 14-9, 17-12) che non riesce a reagire. Orsolini e compagni chiudono a +7 sul 25-18.

I ragazzi di Marchesi sono bravi a tenere alta la concentrazione e comandano anche il terzo set senza soffrire particolarmente la Slovenia. La gioia finale scatta sul 25-15 , momento in cui l'Italia riconquista ufficialmente la Silver Nations League.

Il tabellino

ITALIA-SLOVENIA 3-0 (25-9, 25-18, 25-15)

ITALIA: Dalmasso 2, Issi 8, Cordioli 5, Orsolini 9, Nadai 16, Burzacchi 4, Mangiacapra (L). Ignoto 1, Di Ielsi, Ambrosetti, Invernizzi 1. All.: Marchesi.

SLOVENIA: Stropnik, Majdic 2, Velikonja 1, Bartelj 3, Pokleka 4, Jakin 1, Krk (L). Vetrih 1.

Durata Set: 18’, 21’, 23’

Italia: 12 a, 11 bs, 9 mv, 30 et

Slovenia: 2 a, 8 bs, 9 mv, 28 et

Le parole del Direttore Tecnico Squadre Nazionali Sitting Volley Marcello Marchesi

« Siamo molto felici perchè il progetto che è partito due anni fa voleva dare credito al sitting volley e far sì che diventasse molto importante all'interno della Federazione. Ci stiamo riuscendo, abbiamo sempre più attenzioni da parte dei media e siamo molto contenti. Quest'anno abbiamo puntato molto sulla maschile. Marcello aveva ereditato una situazione da rimettere in sesto. Abbiamo ringiovanito la squadra e Marcello ha fatto un lavoro meraviglioso e i risultati si sono visti. La promozione all'Europeo A e questa splendida cavalcata sono la prova. Torniamo in Silver che è la categoria che ci compete. Ora festeggiamo ma tra qualche ora siamo già proiettati ad altri progetti. Venerdì ci sarà a Formia il primo collegiale della Nazionale B maschile e questo è un grande traguardo ».

Le parole dell’allenatore Nazionale maschile Sitting Volley Marcello Marchesi

« I ragazzi sono stati fantastici perchè vincere non è mai facile, soprattutto se non sei abituato a farlo. Uno step molto difficile per noi era quello di acquisire consapevolezza nei nostri mezzi e penso che, per quello che hanno fatto in campo, i ragazzi hanno dimostrato apertamente che stanno maturando. Quest'anno abbiamo raggiunto tanti traguardi importanti, è la testimonianza di quanto stiamo crescendo. Oggi eravamo particolarmente motivati perchè, dopo l'argento a Brno, non ci saremmo mai fatti scappare questa medaglia qui a Trieste ».

TUTTI I RISULTATI DEL TORNEO

Venerdì 20/11

Ore 16: Estonia vs Slovenia 1-3 (23-25, 26-24, 17-25, 15-25)

Ore 18.30: Italia vs Kosovo 3-0 (25-10, 25-9, 25-11)

Sabato 21/11

Ore 9: Kosovo vs Slovenia 0-3 (16-25, 16-25, 23-25)

Ore 11.30: Italia vs Estonia 3-0 (25-18, 25-15, 25-16)

Ore 16: Kosovo vs Estonia 0-3 (11-25, 5-25, 18-25)

Ore 18.30: Italia vs Slovenia 3-0 (25-11, 25-17, 25-19)

Domenica 22/11

Ore 9: Finale 3°-4° posto: Kosovo vs Estonia 0-3 (13-25, 22-25, 20-25)

Ore 11.30: Finale 1°-2° posto: Italia vs Slovenia 3-0 (25-9, 25-18, 25-15)