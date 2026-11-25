ROMA- Rese oggi dalla FIVB le sedi e le date della prossima Volleyball Nations League, manifestazione che vedrà ai nastri di partenza, per la prima volta, 19 nazionali sia per il torneo femminile, sia per quello maschile.

Le azzurre, campionesse olimpiche e del mondo in carica, inizieranno la loro avventura dal 2 al 6 giugno in Brasile dove sfideranno le verdeoro padrone di casa, la Russia, la Polonia e la Repubblica Ceca.

Le ragazze di Velasco si sposteranno poi in Olanda (16-20 giugno) per la week 2 dove affronteranno, in ordine, Slovenia, Turchia, Germania e Ucraina.

La week di chiusura sarà invece in Giappone dal 7 al 11 luglio. Danesi e compagne se la vedranno con USA, Olanda, Repubblica Dominicana e Canada. La sede delle Finals (21-25 luglio) verrà resa nota in un secondo momento.