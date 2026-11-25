VNL: scelte dalla FIVB le sedi e le date dell'edizione 2027
ROMA- Rese oggi dalla FIVB le sedi e le date della prossima Volleyball Nations League, manifestazione che vedrà ai nastri di partenza, per la prima volta, 19 nazionali sia per il torneo femminile, sia per quello maschile.
Le azzurre, campionesse olimpiche e del mondo in carica, inizieranno la loro avventura dal 2 al 6 giugno in Brasile dove sfideranno le verdeoro padrone di casa, la Russia, la Polonia e la Repubblica Ceca.
Le ragazze di Velasco si sposteranno poi in Olanda (16-20 giugno) per la week 2 dove affronteranno, in ordine, Slovenia, Turchia, Germania e Ucraina.
La week di chiusura sarà invece in Giappone dal 7 al 11 luglio. Danesi e compagne se la vedranno con USA, Olanda, Repubblica Dominicana e Canada. La sede delle Finals (21-25 luglio) verrà resa nota in un secondo momento.
I campioni del Mondo in carica dell’Italia, invece, cominceranno il proprio percorso dal 9 al 13 giugno in Slovenia dove giocheranno con Polonia, Turchia, Slovenia e Finlandia, per poi spostarsi alla volta della Bulgaria (week 2, 23-27 giugno) per affrontare i padroni di casa, la Serbia, la Germania e il Belgio. Chiuderanno poi la fase intercontinentale in Giappone dal 14 al 18 luglio con Russia, Cuba, Giappone e Iran.
La FIVB comunicherà successivamente le città ospitanti della fase a gironi, il relativo calendario gare e la sede delle finals.
Volleyball Nations League Femminile
Week 1 (2-6 giugno)
Canada: Canada, Germania, Repubblica Dominicana, Francia, Belgio, Ucraina
Brasile: Italia, Brasile, Polonia, Olanda, Serbia, Russia, Repubblica Ceca
Cina: Turchia, Usa, Giappone, Cina, Thailandia, Slovenia
Week 2 (16-20 giugno)
Cina: Polonia, Cina, Canada, Russia, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Thailandia
USA: Brasile, Stati Uniti, Giappone, Serbia, Francia, Belgio
Olanda: Italia, Turchia, Olanda, Germania, Ucraina, Slovenia
Week 3 (7-11 luglio)
Brasile: Brasile, Cina, Serbia, Germania, Thailandia, Ucraina
Turchia: Turchia, Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Francia, Belgio, Slovenia
Giappone: Italia, Stati Uniti, Giappone, Olanda, Canada, Repubblica Dominicana
Finali: 21-25 luglio
Il calendario delle azzurre (dettaglio delle sedi di gioco e delle date di gare non ancora disponibile)
Week 1 (2-6 giugno) Brasile
Italia-Brasile
Italia-Russia
Italia-Polonia
Italia-Repubblica Ceca
Week 2 (16-20 giugno) Olanda
Italia-Slovenia
Italia-Turchia
Italia-Germania
Italia-Ucraina
Week 3 (7-11 luglio) Giappone
Italia-Stati Uniti
Italia-Olanda
Italia-Repubblica Dominicana
Italia-Canada
Volleyball Nations League Maschile
Week 1 (9-13 giugno)
Slovenia: Polonia, Italia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Finlandia.
Brasile: Russia, Giappone, Brasile, Bulgaria, Germania, Argentina, Iran.
Cina: Stati Uniti, Francia, Serbia, Cuba, Belgio, Cina.
Week 2 (23-27 giugno)
Francia: Polonia, Brasile, Francia, Ucraina, Argentina, Cuba.
Filippine: Russia, Slovenia, Stati Uniti, Giappone, Finlandia, Iran, Cina.
Bulgaria: Italia, Bulgaria, Turchia, Germania, Serbia, Belgio.
Week 3 (14-18 luglio)
Brasile: Slovenia, Brasile, Serbia, Argentina, Finlandia, Belgio.
Stati Uniti: Polonia, Stati Uniti, Bulgaria, Ucraina, Germania, Cina.
Giappone: Italia, Russia, Giappone, Francia, Turchia, Cuba, Iran.
Finals (28 luglio-1° agosto)
Il calendario degli azzurri (dettaglio delle sedi di gioco e date di gare non ancora disponibile)
Week 1 (9-13 giugno) Slovenia
Italia-Polonia
Italia-Turchia
Italia-Slovenia
Italia-Finlandia
Week 2 (23–27 giugno) Bulgaria
Italia–Bulgaria
Italia–Serbia
Italia–Germania
Italia–Belgio
Week 3 (14-18 luglio) Giappone
Italia-Russia
Italia-Cuba
Italia-Giappone
Italia-Iran
Finali: 28 luglio-1° agosto
Tutti i match della VNL 2027 saranno trasmessi in diretta su VBTV e su DAZN.
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