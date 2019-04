Volley: Superlega, Gara 2 dei Quarti per Milano, Padova, Verona e Monza da dentro o fuori

ROMA- Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off è già decisiva per quattro formazioni, quelle che nel week end giocheranno in casa. In Gara 1 infatti le prime quattro della Regular Season hanno sfruttato il fattore campo ed ora hanno l'opportunità di chiudere i conti ma devono andare a vincere sui campi delle rispettive avversarie.

Nello scorso week end Modena ha travolto Milano ed altrettanto ha fatto Trento contro Padova, Perugia ha trovato in Monza una rivale tutt’altro che arrendevole e Civitanova ha domato Verona solo al tie break.

Revivre Axopower Milano e Azimut Leo Shoes Modena anticipano la contesa alle 18.00 di sabato 6 aprile con diretta Rai. Il giorno dopo alla stessa ora le telecamere RAI porteranno sul piccolo schermo le emozioni del confronto tra Kioene Padova e Itas Trentino.

Revivre Axopower Milano – Azimut Leo Shoes Modena. I meneghini cercano il tutto per tutto tra le mura amiche per allungare la serie e centrare la terza vittoria in 15 confronti con gli emiliani. La formazione di Giani ripensa all’impresa del Forum di Assago in Regular Season e sogna un pomeriggio magico, ma in gara 1 gli uomini di Velasco hanno regalato ai propri tifosi il gioco incisivo valso anche una Del Monte® Supercoppa. Record di punti in vista per Abdel-Aziz e Cebulj su un fronte, per Kaliberda e Urnaut sull’altro.

Kioene Padova – Itas Trentino. Le vittorie dei patavini sui gialloblù sono 4 in 31 sfide, ma il gruppo di Baldovin alla Kioene Arena ha intenzione di rendere la vita difficile ai Campioni del Mondo di Lorenzetti nel derby dell’Adige e di rovinare la festa a Russell per il match n. 300 in carriera. Nella prima, Giannelli e compagni hanno vinto a mani basse confermando il buon momento senza lasciarsi deconcentrare dal capolavoro della vittoria in CEV Cup. I veneti, invece, vogliono osare. Torres parla da leader e fa leva sull’orgoglio.

Vero Volley Monza– Sir Safety Conad Perugia. Il bilancio quasi a senso unico dei 15 precedenti (3 successi per i brianzoli, 12 per gli umbri) potrebbe far passare in sordina una sfida che ha tutti gli ingredienti del big match. I padroni di casa, caduti solo nella Finale di ritorno della Challenge Cup, ma combattivi nel primo atto dei Play Off Scudetto perso al Pala Barton, sperano nel calo dei Block Devils, reduci dalla beffa interna nella Semifinale d’andata di Champions con Kazan e chiamati subito a reagire sul campo della Candy Arena con le bordate di Atanasijevic, a 13 punti dai 3900.

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova. Biancorossi avanti 1-0 nella serie “con il massimo sforzo” dopo una maratona al tie break. I 30 successi su 34 scontri diretti sono una statistica, l’equilibrio tra i due team in gara 1 è un dato di fatto che non può lasciare tranquilli i cucinieri, nonostante la prova di forza in Polonia nella prima Semifinale di Champions. Gli uomini di De Giorgi si giocano il primo di due match ball e l’approccio mentale può fare la differenza, gli outsider di Grbic non hanno timori reverenziali di sorta contro l’ex Kovar e questo è a beneficio dello spettacolo.

TUTTE LE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA (0-1 nella serie)-

Precedenti: 15 (3 successi Monza, 12 successi Perugia)

Precedenti in questo Campionato: 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (2-3 all’andata per Monza e 0-3 al ritorno per Perugia).

Precedenti nei Play Off: 1 precedente nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2018/19 (1 successo Perugia).

EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015, Simone Buti a Perugia dal 2013 al 2017.

A CACCIA DI RECORD

In Carriera: Iacopo Botto – 15 punti ai 2900, Paul Buchegger – 17 attacchi vincenti ai 1000, Andrea Galliani – 2 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 4 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza); Aleksandar Atanasijevic – 13 punti ai 3900, Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Filippo Lanza – 23 punti ai 2600 (Sir Safety Conad Perugia).

Donovan Dzavoronok (Vero Volley Monza)- « I Play Off sono un altro Campionato. Tutti sono uguali e partono da zero. Noi siamo partiti male in gara 1, ma in questa settimana ci siamo preparati al meglio per vincere in casa e prolungare la serie. Rispetto alla scorsa settimana dovremo battere bene, cercando di far palleggiare De Cecco lontano dalla rete. Se lui riceve palle perfette da alzare ha sempre cinque opzioni da scegliere che diventano difficili da murare e difendere. Se riusciamo a fare bene questo, ce la possiamo giocare. Abbiamo già cancellato gara 1 anche se ogni sconfitta fa male. Sappiamo che domenica abbiamo l’ultima chance per andare alla terza e non chiudere qui la stagione: questa è un’ulteriore spinta per essere concentrati ».

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia)- « Adesso è importante recuperare bene le energie fisiche e mentali e prepararci al meglio per gara 2 a Monza. Una partita per noi molto importante, abbiamo la possibilità di staccare il biglietto per la Semifinale Scudetto. Sappiamo che sarà dura, Monza è una squadra forte ed in casa sarà ancora più agguerrita. Dovremo essere molto attenti e determinati per chiudere il discorso qualificazione ».

KIOENE PADOVA – ITAS TRENTINO (0-1 NELLA SERIE)-

Precedenti: 31 (4 successi Padova, 27 successi Trento)

Precedenti in questo Campionato: 2 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Trento (1-3 all’andata e 3-0 al ritorno)

Precedenti nei Play Off: 1 precedente nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2018/19 (1 successo Trento).

EX: Alberto Polo a Trento nel 2013-2014 (dal 19/12/13), Gabriele Nelli a Padova nel 2017-2018.

A CACCIA DI RECORD

Solo nei Play Off: Luca Vettori – 4 attacchi vincenti ai 500 (Itas Trentino).

In Carriera: Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300, Maurice Armando Torres – 20 punti ai 1900 (Kioene Padova); Aaron Russell – 5 muri vincenti ai 100, Luca Vettori – 1 partita giocata alle 300 e – 17 punti ai 3700 (Itas Trentino).

Dragan Travica (Kioene Padova)- « Sarà la partita più importante della stagione, quindi mi aspetto una grande risposta di pubblico per lottare con una grande squadra. Nella prima sfida Trento ha meritato di vincere e per affrontare una formazione come l’Itas occorre servire meglio rispetto a domenica scorsa. Dovremo cercare di tenerli con la palla distante da rete per sfruttare bene il nostro muro e la difesa. Non dovremo lasciare nulla al caso, rischiando di più, senza accontentarsi di mandare la palla dall’altra parte del campo. Non sarà facile perché i risultati di questa stagione confermano che Trento è una delle squadre più forti al mondo, ma abbiamo il dovere e la voglia di provare a portare la serie a gara 3 ».

Aaron Russell (Itas Trentino)- « Siamo assolutamente convinti che gara 2 sarà ancora più difficile rispetto a gara 1. Vogliamo vincerla e chiudere la serie già domenica a Padova, un po’ perché sarebbe rischioso non farlo e un po’ perché se vogliamo arrivare lontano è meglio imparare subito a vincere in trasferta in questa fase della stagione. Nella passata stagione con Perugia ho conquistato lo Scudetto senza mai aver vinto in trasferta nei Play Off, ma lo avevamo potuto fare perché eravamo arrivati al tabellone finale come testa di serie numero uno, con la possibilità di giocare sempre in casa il match di spareggio. In questo caso invece per Trento non sarà così e quindi saper fare risultato anche in trasferta diventerà fondamentale. Meglio riuscirci subito ».

CALZEDONIA VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA (0-1 NELLA SERIE)-

Precedenti: 34 (4 successi Verona, 30 successi Civitanova)

Precedenti in questo Campionato: 2 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Civitanova (1-3 all’andata e 3-2 al ritorno)

Precedenti nei Play Off: 4 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2018/19 (1 successo Civitanova), nei Quarti di Finale 2013/14 (2 successi Civitanova) e in Gara 1 Girone B 2011/12 (1 successo Civitanova).

EX: Jiri Kovar a Verona nel 2009-2010

A CACCIA DI RECORD

Solo nei Play Off: Tsvetan Sokolov – 6 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Sebastian Solé – 4 muri vincenti ai 400 (Calzedonia Verona).

Javad Manavi (Calzedonia Verona)- « Domenica ci aspetta una partita molto difficile, sappiamo che la Lube è una fra le squadre più forti al mondo e sarà dura. Peccato per la partita persa a Civitanova, ma abbiamo una possibilità di restare in gioco e vogliamo giocarcela al meglio in casa nostra, davanti ai nostri tifosi. Il nostro pubblico ci ha sempre sostenuto e anche domenica colorerà il palazzetto di gialloblù ».

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo temporaneamente chiuso il capitolo Champions League per pensare subito alla trasferta di gara 2 a Verona. La Calzedonia ha dimostrato di essere una grandissima squadra risalendo dallo 0-2 in gara 1 e di saper non mollare mai. Abbiamo imparato questo, quindi metteremo grande concentrazione in campo in Veneto per vincere e conquistare subito il pass per le Semifinali ».

REVIVRE AXOPOWER MILANO – AZIMUT LEO SHOES MODENA (0-1 NELLA SERIE)-

Precedenti: 14 (2 successi Milano, 12 successi Modena)

Precedenti in questo Campionato: 3 – 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (3-0all’andata per Modena e 3-0 al ritorno per Milano), 1 volta nei Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia (1 successo 3-1 per Modena).

Precedenti nei Play Off: 3 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2018/19 (1 successo Modena), nei Quarti di Finale 2017/18 (2 successi Modena).

EX: Elia Bossi a Modena dal 19/12/2011 al 2014, nel 2015-2016 e nel 2017-18, Matteo Piano a Modena dal 2014 al 2017.

A CACCIA DI RECORD

In Carriera: Nimir Abdel-Aziz – 23 punti ai 1000, Klemen Cebulj – 12 attacchi vincenti ai 1500, Trevor Clevenot – 4 muri vincenti ai 100, Matteo Piano – 3 battute vincenti alle 100 (Revivre Axopower Milano); Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100, Denys Kaliberda – 1 attacco vincente ai 1000 e – 3 muri vincenti ai 100, Tine Urnaut – 10 attacchi vincenti ai 2500 (Azimut Leo Shoes Modena).

Andrea Giani (allenatore Revivre Axopower Milano)- « Le partite non si cancellano; le sconfitte devono sempre insegnarti qualcosa, così come deve insegnarci qualcosa la sconfitta di gara 1. Non dobbiamo avere la presunzione di dire “adesso battiamo Modena”. Dobbiamo essere pronti a usare le nostre armi con la nostra qualità, giocando tutti i set punto a punto. Una dinamica che in gara 1, ad eccezione del terzo set, non abbiamo mai fatto. Abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione che i match dei Play Off sono diversi dalla Regular Season. Anche se abbiamo giocato con qualità gli scontri diretti in Campionato, le partite dei Play Off hanno sempre una storia a sé. Sabato sarà decisiva, anche se per noi non cambia niente: ci attende un match da dentro fuori, consapevoli che abbiamo le qualità per vincere gara 2. Modena ci concederà delle opportunità, noi dobbiamo essere bravi ad andare a prendercele e a sfruttarle ».

Salvatore Rossini (Azimut Leo Shoes Modena)- « Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, nelle ultime settimane abbiamo ritrovato due belle vittorie con due squadre molto forti, ma la nostra vera conquista è stata ritrovarci tutti durante la settimana e riniziare ad allenarci a ranghi completi. Questo ci ha dato molta fiducia ma anche buon umore. Abbiamo ritrovato il gioco che abbiamo cercato tanto e che sapevamo avere nelle nostre corde, anche se questo non vuol dire poterlo esprimere ad ogni partita. Sapevamo che lavorando duro saremmo tornati a giocare bene, e siamo rimasti sereni e concentrati nonostante le supposizioni di qualcuno nell’ambiente che diceva che le cose dentro lo spogliatoio non andavano. Gara 2? Mi aspetto una battaglia. Si ricomincerà da zero, sarà una partita completamente nuova dove non conterà aver vinto qui 3-0. Sappiamo che Milano ci farà soffrire, ma sappiamo anche che vogliamo andare li per vincere ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI QUARTI DI FINALE-

Sabato 6 aprile 2019, ore 18.00

Revivre Axopower Milano – Azimut Leo Shoes Modena Arbitri: Puecher-Cappello



Domenica 7 aprile 2019, ore 18.00

Kioene Padova – Itas Trentino Arbitri: Tanasi-Sobrero

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia Arbitri: Cesare-Simbari

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Boris-Florian