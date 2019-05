Volley: Superlega, Finale scudetto: all'Eurosole Perugia può chiuderla

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Gara 4 della Finale Scudetto, con la Sir Safety Perugia in vantaggio 2-1 nella Serie, potrebbe regalare agli uomini di Bernardi il secondo scudetto di fila. Domani pomeriggio, alle ore 18.00, l'Eurosole di Civitanova metterà ancora a confronto le due protagoniste della stagione. La Lube, davanti al suo pubblico cercherà la vittoria che pareggerebbe i conti e rimanderebbe tutto a Gara 5.

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia. Nel giorno delle 300 presenze di Kovar, i marchigiani dovranno rialzarsi ancora e riaprire la serie in casa. Gli umbri sono avanti 2-1 e vogliono mettere a segno il colpaccio esterno nel faccia a faccia n. 40 per chiudere i conti senza rinviare il verdetto a gara 5. Nel terzo confronto i Block Devils hanno steso in 3 set il sestetto di De Giorgi al PalaBarton con un incontenibile Leon, che ha reagito con una prova maiuscola. I biancorossi, invece, sono sembrati in difficoltà come all’esordio della serie. Tra gli ospiti Atanasijevic è a 9 attacchi vincenti dai 1000 nei Play Off.

LA SFIDA-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA (1-2 nella serie)

Precedenti: 39 (18 successi Civitanova, 21 successi Perugia)



Precedenti in questo Campionato: 4: 2 volte in Regular Season con 2 successi Perugia (0-3 all’andata 1-3 al ritorno), 1 volta in Finale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Perugia 3-2), 1 volta in Finale 3°/4° posto Del Monte® Supercoppa (1 successo Civitanova 1-3).



Precedenti nei Play Off: 16 precedenti nei Play Off Scudetto, in Finale 2018/19 (1 successo Civitanova, 2 successi Perugia), in Finale 2017/18 (3 successi Perugia, 2 successi Civitanova), in Semifinale 2015/16 (3 successi Perugia, 1 successo Civitanova), in Finale 2013/14 (1 successo Perugia, 3 successi Civitanova).



EX: Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013 (dal 4/12/12).



A CACCIA DI RECORD

Solo nei Play Off: Aleksandar Atanasijevic – 9 attacchi vincenti ai 1000, Luciano De Cecco – 7 punti ai 200 (Sir Safety Conad Perugia); Osmany Juantorena – 2 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Jiri Kovar – 1 partita giocata alle 300, Bruno Mossa De Rezende – 9 punti ai 500, Tsvetan Sokolov – 26 punti ai 3400 e nella sola stagione 2018/19 – 19 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Sjoerd Hoogendoorn – 17 punti ai 2000, Marko Podrascanin – 17 punti ai 3200 (Sir Safety Conad Perugia).

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Stiamo giocando una Finale Scudetto contro una squadra forte; è una sfida gara dopo gara e vogliamo dare il massimo in Gara 4. Si riparte da questo per provare ad allungare la serie e giocarci tutto nell’eventuale Gara 5. Per arrivarci dovremo mettere in campo energia, forza, resistenza, restando uniti nei momenti di difficoltà che arriveranno durante il match. E, ovviamente, alzare la qualità del nostro gioco ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Sir Safety Conad Perugia)- « Dobbiamo stare molto tranquilli. Ogni partita, a prescindere dalla sua importanza, fa storia a sé, a maggior ragione all’interno di un Play Off dove ci sono tante variabili che fanno la differenza. Perciò dobbiamo vivere il momento con la massima serenità. Nei Play Off è più difficile gestire una vittoria che una sconfitta e noi dobbiamo essere bravi a gestire questa situazione. Andremo a Civitanova per fare la nostra partita e cercare di chiudere lì la serie, senza pensare che abbiamo un’altra opportunità con gara 5, consapevoli della nostra forza e con il massimo rispetto dell’avversario che è una squadra infarcita di fuoriclasse ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 4 DELLA FINALE SCUDETTO-

Sabato 11 maggio 2019, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia Arbitri: La Micela-Sobrero