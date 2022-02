L'MVP di dicembre è Abdel Aziz

MODENA-Lo schiacciatore olandese Nimir Abdel-Aziz riceverà il premio MVP Credem Banca del mese di dicembre. L’opposto gialloblù, protagonista delle cinque vittorie di Modena ottenute in altrettante partite nell'ultimo mese del 2021, ha conquistato il premio di migliore in campo per quattro volte tra la 10a di andata e la 1a di ritorno. La consegna del riconoscimento avverrà domenica 13 febbraio in occasione del match che opporrà la squadra di Giani alla Sir Safety Conad Perugia, valida per l’8a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca.