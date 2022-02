Perugia sbanca Modena al tie break, ok Civitanova e Trento

ROMA- Nella 8a di ritorno la Sir Safety Conad Perugia conferma la sua leadership nel campionato di Superlega andando ad espugnare, al termine di una sfida vissuta sull’equilibrio dall’inizio alla fine, il Pala Panini al cospetto di una Leo Shoes PerkinElmer uscita comunque tra gli applausi per essersi arresa soltanto ai vantaggi nel tie break. Non molla alle spalle degli umbri la Cucine Lube Civitanova che ha espugnato il campo della Consar Ravenna, sempre più ultima in fondo alla classifica. Netta vittoria per l’Itas Trento in casa contro la Gioiella Prisma Taranto. Punti salvezza pesanti per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che impone la legge del Pala Maiata al Verona Volley. Nel posticipo serale l’Allianz Milano va a conquistare i tre punti sul campo della Top Volley Cisterna.

ITAS TRENTINO-GIOIELLA TARANTO-

Dopo tre battute d’arresto consecutive, l’Itas Trentino ritrova il sorriso nell’anticipo pomeridiano del ventunesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2021/22. Superando di slancio per 3-0 la Gioiella Prisma Taranto alla BLM Group Arena nel match valido per il ventunesimo turno, la formazione gialloblù ha raccolto la vittoria che in campionato le mancava da due settimane e tre punti importanti per confermare il terzo posto in classifica.

Un successo di spessore, perché ottenuto con un assetto in piena emergenza al centro della rete (zona priva degli infortunati Lisinac e Podrascanin) e nel bel mezzo di un periodo ricchissimo di impegni; per avere ragione dei pugliesi la squadra di Lorenzetti ha sciorinato una prestazione continua in tutti i fondamentali e convincente in particolar modo a rete (62% di squadra) ed in battuta (9 ace a fronte di appena undici errori), dove Kaziyski ha fatto il diavolo a quattro, meritandosi assolutamente il premio di mvp. Per il Capitano 18 punti (10 in fase di break) personali col 67% a rete, 6 battute punto e anche il 75% in ricezione. Assieme a lui, benissimo pure Lavia (16 col 62% e due muri) e Michieletto (11 col 64% e un ace) e lucido nella gestione della squadra anche Sbertoli, bravo a mascherare la presenza al centro della rete di un giocatore fuori ruolo come Cavuto (generoso come sempre).

Di seguito il tabellino dell’incontro valido per il ventunesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2021/22, giocato questo pomeriggio alla BLM Group Arena.

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « “Non era una partita semplice, ma la squadra ha saputo avere sin dall’inizio l’atteggiamento corretto per affrontare l’impegno che metteva in palio punti importanti per la classifica. Entrambe le squadre questo pomeriggio erano in emergenza; senza il palleggiatore titolare, Taranto ha provato a giocare di più con gli attaccanti di palla alta, ma siamo stati molto bravi a contenerli con il nostro muro e ad avere sempre un buon ritmo nella fase di cambiopalla. Siamo ovviamente soddisfatti del successo in un appuntamento tutt’altro che scontato » .

Giulio Sabbi (Gioiella Prisma Taranto)- « Il match ci ha visto subire dall'inizio alla fine, al di là delle loro defezioni siamo entrati in campo poco aggressivi. Anche se gli avversari avevano delle assenze importanti, non potevamo permetterci di sbagliare nulla, purtroppo non è andata così. Nel primo set probabilmente potevamo fare qualcosa di più, poi loro hanno trovato il giusto ritmo. Complimenti a Trento, noi dobbiamo resettare e pensare già alla prossima partita che sarà difficile. Abbiamo necessità di fare punti perché inizia a diventare complicata .»

ITAS TRENTINO – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (25-22, 25-19, 25-14)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 4, Kaziyski 18, Cavuto 3, Lavia 16, Michieletto 11, D’Heer 4, De Angelis (L), Pinali 0, Zenger (L), Sperotto 0, Simoni 1. N.E. Albergati, Lisinac, Coser. All. Lorenzetti.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Dosanjh 1, De Barros Ferreira 6, Di Martino 3, Sabbi 10, Randazzo 14, Alletti 4, Pochini (L), Gironi 1, Laurenzano (L), Stefani 1. N.E. Freimanis. All. Di Pinto.

ARBITRI: Brancati, Boris.

NOTE – durata set: 24′, 24′, 20′; tot: 68′.

MVP : Matey Kaziyski (Itas Trentino)

Spettatori : 1.284

VERONA VOLLEY-TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA-

È una Tonno Callipo superlativa quella che supera nettamente Verona con un eloquente 3-0 (26-24, 25-14, 25-23) nel quadro dell’8/a giornata della Superlega Credembanca. In un PalaMaiata colorato a festa dalla Fossa giallorossa, sempre calorosa e rumorosa, Saitta e compagni continuano l’operazione-risalita in classifica. Ora per i calabresi (18 punti) sono soltanto due le lunghezze di distacco dalle terzultime: Taranto (con due partite in più) e Cisterna (con ancora due gare da disputare al pari dei vibonesi) e tre da Verona e Padova, rientrando così appieno nella corsa salvezza. In campo si è apprezzata la grande determinazione della Tonno Callipo che acquisita la giusta consapevolezza nelle proprie capacità, è decisa a proseguire in questo trend positivo mercoledì prossimo nel terzo consecutivo match interno, negli ultimi otto giorni, contro Cisterna. Tra le fila giallorosse brilla ancora la stella Nishida, top scorer con 19 punti, ben supportato dal duo Fromm-Borges (MVP) entrambi con 13 punti.

Coach Baldovin schiera la diagonale Saitta-Nishida, al centro Candellaro e Flavio, in banda Fromm e Borges, il libero è Rizzo. Risponde coach Stoytchev con due novità: in posto 2 con Qafarena e Magalini in banda, per il resto l’ex Raphael in regia, i centrali Cortesia e Aguenier, Mozic a completare il duo di post-4 e Bonami libero. Dopo l’equilibrio nel primo set deciso nel finale da Vibo, nel secondo prestazione perfetta dei giallorossi che hanno primeggiato in tutte le percentuali (in attacco 48% contro il 28% e in ricezione 62% contro il 47%). Nel terzo parziale Verona ha cercato di prolungare la partita mantenendo il set in bilico fino al 18-17, ma la Callipo ha continuato a martellare vincendo ai vantaggi dopo aver avuto anche un cospicuo distacco a proprio favore (24-20).

Sulle ali delle emozioni e dei ricordi i minuti che hanno preceduto il match con la premiazione dell’ex Rapha da parte del presidente Pippo Callipo e del suo vice Filippo Maria tra gli applausi del pubblico vibonese. Spazio anche al sociale con l’iniziativa a favore dell’Associazione “Calabria Cardioprotetta” a cui è stato concessa la possibilità di esporre il logo a bordo campo per promuovere la cultura del primo soccorso.

Primo Set-Parte male la Callipo (1-3) che però prende subito le misure e rientra nel set con grande caparbietà. È Borges con il primo punto personale a siglare la parità 5-5. Da qui in poi si viaggia in perfetto equilibrio, con Nishida (5 punti per lui) che realizza il primo sorpasso sul 10-9 con un attacco murato fuori. Al di là della rete Raphael predilige soprattutto il gioco dal centro con Aguenier (5 punti) e Cortesia in serata, mentre il bomber del torneo Mozic (stasera sottotono) sigla il suo primo punto con una pipe per pareggiare i conti sul 15-15. Bene invece l’altra novità di serata, Magalini con 5 punti. L’equilibrio però continua a regnare, con i tecnici che sfruttano pure i propri time out. Il botta e risposta va avanti fino al 20-20 e poi al 22-22. Qui entra Nelli al servizio per Saitta, e Borges ne fa le veci servendo il primo tempo vincente (dopo video check) di Candellaro. Quindi ancora Nelli efficace dai nove metri con un ace, sempre dopo il video check, ma Verona non è doma e pareggia sul 24-24. Time out Baldovin e Borges diventa decisivo (6 punti per lui), prima sfrutta il mani fuori di Verona per il secondo set-point, poi va a piegare le mani della difesa scaligera per l’ace vincente (26-24).

Secondo Set-Il set perfetto per una fantastica Callipo che sbaglia nulla! Inizia subito a carburare Nishida che dopo il primo punto di Fromm buca la difesa ospite con due ace, altri due li realizzerà l’ottimo Borges. Tonno Callipo trasformata in questo secondo parziale (4-0, 7-2) con Verona che non riesce ad opporre resistenza. Nishida arriva a 8 punti personali con il 9-3 Vibo, che mette in campo grande grinta e determinazione. E che l’atteggiamento in casa-Callipo sia cambiato lo dimostra come Saitta e compagni, alquanto concentrati, non facciano cadere alcun pallone, alzando spesso il muro a tre dove si infrangono gli attacchi scaligeri. Vibo fa la partita (48% in attacco contro il 28% ospite) e annichilisce il muro-difesa ospite accumulando un cospicuo vantaggio, addirittura di +8 (17-9). Verona è assente, subisce senza reagire e la Callipo ovviamente ne approfitta, a fine set anche 4 muri di cui 2 di Flavio, tra i migliori con 5 punti in questo parziale. Stoytchev getta nella mischia Nikolic per Aguenier (sul 21-12) che annulla il primo set-point. Ma Nishida (6 punti per lui) non perdona con una diagonale imprendibile per il 25-14 finale. Vibo avanti 2-0!

Terzo Set-Iniziale equilibrio in questo parziale fino al 4-4, poi è la Callipo a ritornare feroce e concreta (7-6), tanto che Stoytchev richiama Qafarena per Jensen. Ma è la squadra giallorossa a menare le danze col 13esimo punto di Nishida (10-6) e l’allenatore scaligero è costretto a chiamare il primo time out. Vibo continua sempre in vantaggio (11-7), entra anche Nicotra in battuta sul 15-12 e Verona sembra nuovamente calare sotto i colpi dei calabresi. Un altro time out Verona, e quando sembra poter rientrare in gara (18-17 con Mozic) ecco riemergere Vibo (21-18) che mantiene sempre un paio di punti di vantaggio. In particolare accelera nel finale (24-20), e chiude set e incontro dopo che Verona annulla tre match-point (25-23).



Davide Saitta (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Siamo entrati in campo convinti delle nostre potenzialità e abbiamo lottato senza risparmiarci. Adesso ci godiamo la vittoria ma da domani saremo già con la testa al match di mercoledì con Cisterna. Il calendario rimaneggiato ci mette di fronte a impegni ravvicinati, tutti di grande importanza per continuare la risalita in classifica. Cercheremo di gestire le risorse fisiche e mentali continuando a lavorare con serietà. Il fattore campo sta avendo un ruolo determinante rafforzando la nostra fiducia ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Verona Volley)- « Siamo partiti bene nel primo set, giocando punto a punto fino al 21-20, poi il finale si è deciso con due videocheck e questo un po’ ci ha messo in difficoltà. Nel secondo ci siamo trovati subito a rincorrere e di base è stato monodirezionale perché Vibo non ci ha lasciato alcuno spazio di manovra e non siamo riusciti a rialzarci. Nell’ultimo parziale non avendo niente da perdere ci siamo giocati tutte le carte, ma non p bastato. C’è grande rammarico, ma dobbiamo rimanere calmi e analizzare bene la nostra gara per poter ripartire subito e mettere nel mirino la prossima sfida con Modena ».

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – VERONA VOLLEY 3-0 (26-24, 25-14, 25-23)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta 2, Borges Almeida Silva 13, Candellaro 5, Nishida 19, Fromm 13, Resende Gualberto 6, Condorelli (L), Rizzo (L), Basic 0, Nelli 1, Nicotra 0. N.E. Gargiulo, Partenio. All. Baldovin.

VERONA VOLLEY: Vieira De Oliveira 1, Magalini 8, Aguenier 5, Qafarena 5, Mozic 9, Cortesia 9, Donati (L), Bonami (L), Spirito 0, Jensen 0, Nikolic 2. N.E. Zanotti, Wounembaina, Asparuhov. All. Stoytchev.

ARBITRI: Cesare, Zavater.

NOTE – durata set: 33′, 22′, 29′; tot: 84′.

MVP : Mauricio Borges (Tonno Callipo Calabria)

Spettatori : 749

CUCINE LUBE CIVITANOVA- CONSAR RCM RAVENNA

Sia in ambito europeo che nel Campionato italiano, la Cucine Lube Civitanova spinge sull’acceleratore e non vuole concedere nulla agli avversari. Al Pala De André di Ravenna, nell’ottava giornata di ritorno, i biancorossi centrano la sesta vittoria consecutiva in SuperLega Credem Banca superando i padroni di casa della Consar RCM Ravenna con il massimo scarto set (18-25, 20-25, 21-25). Un match controllato dall’inizio alla fine e un epilogo utile a consolidare il secondo posto in classifica con 45 punti all’attivo e a confermare l’imbattibilità nel girone di ritorno della Regular Season 2021/22.

Contro l’ultima della classe i campioni d’Italia camminano sul velluto per due set, salvo poi doversi rimboccare le maniche in un terzo parziale scorbutico. Ivan Zaytsev chiude il match da top scorer (24 punti con il 70%), con tanto di titolo di MVP del match e con la grande soddisfazione di abbattere il muro dei 3000 attacchi vincenti nelle stagioni regolari. In doppia cifra anche Simon (11) e Yant (10). Ultimo a mollare tra i rivali Klapwijk (13 punti di buona fattura).

Nel primo atto Ravenna resta in gara fino a metà parziale, poi Civitanova allunga (14-19) con un attacco performante (62%) in cui svettano i 7 punti di Zaytsev. Anche nel secondo set è lo Zar a fare il vuoto con i suoi 8 punti (100% di positività e un muro); Ravenna parte male e incassa 3 ace (9-16), ma regala ai propri tifosi un abbozzo di rimonta nel finale. Nel terzo set è la Cucine Lube a rincorrere: il pari arriva sul 14-14, poi strada in discesa, 9 punti dello Zar e offensive ben congegnate anche al centro.

Il prossimo appuntamento in SuperLega è in programma domenica 20 febbraio (ore 18) all’Eurosuole Forum con la Top Volley Cisterna per la 9a di ritorno, ma gli uomini di Chicco Blengini scenderanno in campo tra le mura amiche già mercoledì 16 febbraio (ore 20.30) per l’ultima giornata della Pool C di CEV Champions League con lo Zaksa.

Biancorossi in campo con De Cecco al palleggio per la bocca da fuoco Zaytsev, Simon e Anzani al centro, Yant e Lucarelli laterali, Balaso libero. Il team di Zanini si schiera con la diagonale Biernat-Klapwijk, Comparoni e Candeli al centro, Ulrich e Ljaftov in banda, Goi libero.

Buon avvio della Lube (5-8) che, nonostante le leggerezze al servizio e in ricezione (7-8), vola in attacco (7-10). I romagnoli battono bene, ma Civitanova contrattacca alla grande e allunga con l’ace di Lucarelli (10-14). Ravenna mostra sprazzi di bel gioco, anche se a fare la differenza è la velocità d’esecuzione delle trame biancorosse (14-19) e la lucidità in volata di Zaytsev, autore di 7 punti nel set (18-23). Un’invasione dei ravennati e l’ace di Simon (quarto punto personale) chiudono il set (18-25).

Nel secondo set Ravenna pensa ancora agli 8 errori del parziale precedente (3-8) e viene squarciata dai servizi velenosi dello Zar (4-11). De Cecco e Zaytsev danno spettacolo in campo (6-13), mentre sul fronte opposto Klapwijk si carica sulle spalle la Consar per rendere meno amaro il passivo (8-13). Proprio un errore dell’olandese dai nove metri, però, restituisce il massimo vantaggio ai cucinieri (9-16). Sul 15-20 Zanini inserisce Franca al palleggio. Generoso finale dei romagnoli, ma Comparoni stecca il servizio decisivo (20-25).

Nel terzo set Ravenna parte con un altro piglio. In mostra il giovanissimo Orioli (7-4). La Lube dà la sensazione di poter ricucire presto lo strappo, ma sul più bello la murata di Candeli e un attacco out dei biancorossi complicano le cose (12-8). Lo snervante inseguimento civitanovese dà i suoi frutti con il muro a 3 del pareggio (14-14) e con il sorpasso (14-15) targato Zaytsev (saranno 9 i punti personali a fine set), che si ripete per il +2 (15-17). Gli ospiti giocano senza freni e colpiscono con Anzani (20-23), che alla seconda palla set chiude il match con un primo tempo (21-25).

Emanuele Zanini (Allenatore Consar Ravenna)- « Questa sera non posso muovere alcun appunto ai miei ragazzi. Sono stati bravi a giocare con il giusto spirito, a interpretare la partita nel modo migliore e a reggere bene il confronto con tutti i campioni che c’erano dall’altra parte della rete. Credo non sia facile per nessuno, da esordienti o quasi in SuperLega, trovarsi di fronte a gente come De Cecco, Simon, Anzani o Zaytsev e mostrare il temperamento di questa sera. Forse potevamo difendere meglio qualche pallone ma è cercare il pelo nell’uovo. Abbiamo fatto una buona gara e va bene così ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Siamo reduci da una settimana molto intensa, e questa partita andava quindi affrontata con la testa giusta. Credo che i ragazzi lo abbiano fatto, anche se nel terzo parziale c’è stato un calo, soprattutto in attacco e nello specifico in contrattacco, contro una squadra che chiaramente giocava per divertirsi e quindi a metterci in difficoltà, come è normale che sia. In partite come questa non c’è mai niente di scontato, sapevamo di dover essere noi a imporre il gioco e nonostante quella partenza balbuziente nel terzo set, l’importante è che poi siamo riusciti a recupere senza complicarci troppo la vita. Dunque bene così ».

CONSAR RCM RAVENNA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (18-25, 20-25, 21-25)

CONSAR RCM RAVENNA: Biernat 3, Ljaftov 8, Candeli 3, Klapwijk 13, Ulrich 5, Comparoni 5, Pirazzoli (L), Ricci Maccarini 0, Dimitrov 0, Goi (L), Orioli 3, Queiroz Franca 0. N.E. All. Zanini.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 0, Santos De Souza 6, Simon 11, Zaytsev 24, Yant Herrera 10, Anzani 5, Balaso (L), Marchisio (L), Garcia Fernandez 0. N.E. Penna, Jeroncic, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Carcione, Lot.

NOTE – durata set: 27′, 26′, 28′; tot: 81′.

MVP : Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori : 872

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

Grande prestazione della Sir Safety Conad Perugia che, nell’ottava di ritorno di Superlega, espugna al tie break il PalaPanini e consolida il proprio primato in classifica.

Lo fa al termine di una partita epica, di altissima intensità emotiva, dagli eccelsi contenuti tecnici. Quello che, in due parole, si chiama spot per la pallavolo!

Bianconeri avanti di due set (il secondo infinito), la riscossa dei gialli che nel quarto parziale recuperano dal 12-17, un tie break con Leon che piazza lo strappo dai nove metri, ancora Modena in rimonta, il capitano bianconero che chiude. Così, tutto d’un fiato, tutto bellissimo.

Numeri del match che più equilibrati non possono essere. 10 ace a 8 per Perugia in battuta, 52% contro 46% in ricezione per i Block Devils, 57% contro 56% in attacco per Modena, 9 muri a testa.

Mvp con 25 palloni a terra capitan Leon, Anderson e Rychlicki (rispettivamente 19 con il 55% e 18 con il 54%) straordinari, Solè che anche stasera ne mette 13 (con l’82% in primo tempo e 4 muri), Giannelli che spadroneggia in regia. Ma un super applauso va anche a Mengozzi (6 punti con un pesantissimo ace sul 23-23 del secondo set) e Piccinelli (che riceve come una macchina le bombe modenesi con il 59%) che non fanno neanche ricordare che Perugia era senza Russi, Ricci e Colaci.

Torna dunque con due punti di platino la Sir dal PalaPanini. E si prepara ad un’altra settimana piena con il match di Champions di mercoledì con il Fenerbahce e quello di domenica in superlega di domenica prossima al PalaBarton contro Padova.

Formazione consueta per Grbic con Mengozzi al centro e Piccinelli libero. Il muro di Rychlicki apre il match (1-2). L’ace di Nimir capovolge (4-3). Muro vincente di Solè (4-5). Si gioca punto a punto con Leon a bersaglio in pipe (7-8). Break bianconero con Rychlicki ed il muro di Mengozzi (7-10). Fallo di formazione fischiato a Perugia (9-10). Non si intendono Bruno e Mazzone (9-12). Attacco e poi ace di Rychlicki (10-14). Solè chiude il primo tempo, poi ancora Rychlicki (10-16). Ace imprendibile di Nimir (12-16). Smash di Solè, poi ace di Leon (12-19). Ace di Leal (14-19). Giannelli di seconda intenzione e poi dai nove metri (15-22). Out Nimir (15-23). Si riscatta l’opposto olandese di Modena, poi Mazzone e poi ace di Bruno (19-23). Il servizio out di Bruno porta Perugia al set point (19-24). Chiude Leon (20-25).

Muro di Solè nelle prime battute del secondo set (1-2). Il muro di Leal capovolge (5-4). Il muro di Mengozzi mantiene l’equilibrio (8-8). Break Modena con Leal (10-8). Magia di Giannelli per Rychlicki che poi fa il bis dai nove metri (10-10). Di nuovo Modena con Nimir (13-11). Super scambio chiuso da Anderson, poi Giannelli di seconda intenzione (13-14). Ping pong clamoroso in campo (16-17). Leal in contrattacco (19-18). Arrivo in volata (22-22). Nimir a segno (23-22). Pipe di Anderson (23-23). Ace di Mengozzi, set point Perugia (23-24). Si va ai vantaggi (24-24). Servizio lungo di Ngapeth (24-25). Leal pareggia (25-25). Solè al centro (25-26). Muro di Leal (26-26). In rete la battuta di Nimir (26-27). Sempre Leal (27-27). Fuori anche Leal dai nove metri (27-28). Nimir sulla linea laterale (28-28). Invasione di Mazzone (28-29). Leon di prepotenza (28-30).

Solè a bersaglio nel terzo parziale (2-3). Ace di Leal, poi in rete Rychlicki (7-5). Si riscatta subito il lussemburghese (7-7). Due di Nimir, poi ace di Bruno (11-8). Ancora un break dei padroni di casa con Leal (13-9). Due di Ngapeth, Modena scapa via (17-11). Muro di Solè, poi ace di Leon (17-14). Muro vincente di Sanguinetti, poi ace di Bruno (22-16). Nimir porta i suoi al set point (24-17). Leal accorcia (25-18).

Leal per il 3-2 Modena nel quarto set. Pipe di Anderson (5-5). Punto incredibile chiuso da Anderson (7-8). Maniout di Leon (9-11). Muro vincente di Rychlicki (10-13). Contrattacco vincente di Leon, poi ace di Rychlicki (11-16). Muro di Sanguinetti (14-17). Ancora un muro di Modena (16-18). Ace di Sala (17-18). Out Rychlicki, si torna in parità (18-18). Il muro di Bruno manda avanti Modena (22-21). Si riscatta Leon (22-22). Maniuot di Nimir (23-22). Leon di potenza (23-23). In rete Leon, set point Modena (24-23). In rete anche Ngapeth (24-24). Pipe di Ngapeth (25-24). Ngapeth porta ik match al tie break (26-24).

3-3 in avvio di quinto set. Ace di Leon, poi muro di Solè, poi contrattacco di Anderson, poi altro ace di Leon (3-8). Diagonale a terra di Anderson (4-9). In rete Anderson, poi Nimir e Leal (8-9). In rete il servizio di Ngapeth (8-10). Fuori Leal (8-11). Punto di capitale importanza di Rychlicki (9-12). Fuori Leal (9-13). Ace di Nimir (11-13). A segno Leon, match point Perugia (11-14). Invasione del muro bianconero (13-14). Leon la chiude e Perugia festeggia (13-15).

Bruno Rezende (Leo Shoes Modena)- « Chiudiamo con la consapevolezza che possiamo giocarcela con chiunque. Ci sono cose da migliorare, ma abbiamo lasciato tutto sul campo ed è quello che ci serve in questo momento. C'è amarezza perchè noi vogliamo sempre vincere, ma è stato bellissimo uscire tra gli applausi e sentire di nuovo la carica del pubblico. Il PalaPanini è molto competente e riconosce quando ci si mette il cuore. Ho iniziato con qualche difficoltà nel gioco al centro e non sono riuscito a cambiarla dopo, rientra tra le cose su cui dovremo lavorare. Leal? Le aspettative sono altissime, oggi ha fatto una partita straordinaria e non ho nessun dubbio che un fuoriclasse come lui sappia tenere questo livello ».

Stefano Mengozzi (Sir Safety Conad Perugia)- « Siamo molto contenti della vittoria. Nel quarto set avevamo un buon vantaggio, ma sapevamo che in casa loro hanno il trasporto del pubblico, sono andati in fiducia in battuta ed hanno recuperato facendo un bel lavoro. Però poi nel tie break siamo stati proprio bravi, Leon ha fatto subito un break in battuta ed abbiamo ripreso fiducia e ritmo. Ci portiamo a casa due punti ed un risultato molto importante a cui la società teneva molto ».

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3 (20-25, 28-30, 25-18, 26-24, 13-15)

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 4, Ngapeth E. 21, Mazzone 1, Abdel-Aziz 27, Leal 26, Stankovic 2, Gollini (L), Sanguinetti 3, Sala 1, Van Garderen 0, Rossini (L). N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 3, Anderson 19, Mengozzi 6, Rychlicki 18, Leon Venero 25, Solé 13, Colaci (L), Plotnytskyi 0, Piccinelli (L), Travica 0. N.E. Ter Horst, Ricci, Russo, Dardzans. All. Grbic.

ARBITRI: Simbari, Puecher.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 29′, 37′, 25′; tot: 150′.

MVP : Wilfredo Leon Venero (Sir Safety Conad Perugia)

Spettatori : 1.750

TOP VOLLEY CISTERNA – ALLIANZ MILANO-

Ottava giornata di ritorno al Palasport di Cisterna. Sul taraflex pontino Milano piega in tre set i padroni di casa della Top Volley Cisterna. Nel sestetto iniziale coach Soli schiera al centro la coppia Zingel-Bossi, di banda Rinaldi e Maar, capitan Baranowicz in regia, opposto Petar Dirlic, libero Mimmo Cavaccini. Roberto Piazza si affida all’ex Jean Patry opposto al giovane Porro, altro ex Ishikawa martello con Jaeschke, centrali Matteo Piano e Chinenyeze, libero Pesaresi. Parte bene Milano che è subito avanti, ma Cisterna rimane incollata agli avversari grazie a Rinaldi (7-8). La Top Volley cresce e trova consistenza con le giocate di Baranowicz che riesce a smarcare Dirlic, coach Piazza alterna i centrali per ridare smalto ai suoi che trovano di nuovo il vantaggio (15-17). Nel finale di set Milano riesce a portarsi avanti di tre lunghezze e mantenere il vantaggio grazie alle palle messe a terra da Matteo Piano, chiude il set Ishikawa da posto quattro (21-25). Milano parte forte anche nel secondo set e si porta avanti con gli attacchi centrali innescati da Porro per Piano e Ishikawa, (4-8). Cisterna è in difficoltà, Soli cambia Baranowicz con Giani e gli ospiti approfittano del blackout dei biancoblù dilagando (6-15). Milano controlla il vantaggio e lo incrementa per i troppi errori di Cisterna (25-11). Terzo set giocato punto a punto con i padroni di casa che ritrovano continuità. Una magia di Baranowicz che in ginocchio serve Zingel, l’australiano mette a terra la palla del 13-12. Rinaldi smarcato da Baranowicz non perdona (17-16). Milano non si scompone e ritrova il vantaggio con Ishikawa (20-23). Con l’ace di Wiltenburg si va ai vantaggi (24-24), ma Jaeschke chiude il match dai nove metri (26-24).

I PROTAGONISTI-

Gianrio Falivene (Presidente Top Volley Cisterna)- « Milano ha meritato pienamente la vittoria, bravi loro. Forse i tre punti inaspettati contro Piacenza ci hanno un po’ rilassato, mettiamola così. Ora dobbiamo pensare alla partita di mercoledì come crocevia per la salvezza. Dall'inizio dell'anno continuo a ripetere che dobbiamo guardare in casa nostra, partita dopo partita, e a fine anno tireremo le somme della stagione. Ora siamo in una posizione in cui ci interessa poco guardare la posizione, l’obiettivo è fare più punti possibili ».



Barthèlèmy Chinenyeze (Allianz Milano)- « Siamo arrivati qui per giocare, senza pensare a niente e l’abbiamo fatto molto bene.Nel primo e nel secondo set ci siamo espressi molto bene, il terzo è stato un po’ più difficile da gestire, ma insieme lo abbiamo portato a casa: abbiamo giocato come una vera squadra, siamo rimasti uniti nei momenti più difficili e abbiamo vinto. Arrivavamo da due sconfitte, questa vittoria è importante in vista della partita con Modena, ci alleneremo duramente e staremo a vedere ».

TOP VOLLEY CISTERNA – ALLIANZ MILANO 0-3 (21-25, 11-25, 24-26)

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 0, Maar 13, Zingel 1, Dirlic 11, Rinaldi 6, Bossi 2, Picchio (L), Cavaccini (L), Wiltenburg 1, Raffaelli 3, Giani 0, Saadat 1. N.E. All. Soli.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Ishikawa 13, Chinenyeze 8, Patry 8, Jaeschke 11, Piano 10, Staforini (L), Romanò 1, Daldello 0, Pesaresi (L). N.E. Mosca, Maiocchi, Djokic. All. Piazza.

ARBITRI: Zanussi, Piana.

NOTE – durata set: 30′, 22′, 31′; tot: 83′.

MVP : Yuki Ishikawa (Allianz Milano)

Leo Shoes PerkinElmer Modena-Sir Safety Conad Perugia 2-3 (20-25, 28-30, 25-18, 26-24, 13-15);

Consar RCM Ravenna-Cucine Lube Civitanova 0-3 (18-25, 20-25, 21-25);

Kioene Padova-Vero Volley Monza 0-3 (21-25, 17-25, 22-25) Giocata ieri;

Top Volley Cisterna-Allianz Milano 0-3 (21-25, 11-25, 24-26)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Verona Volley 3-0 (26-24, 25-14, 25-23);

Itas Trentino-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-22, 25-19, 25-14)

Riposa: Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sir Safety Conad Perugia 52, Cucine Lube Civitanova 45, Itas Trentino 42, Leo Shoes PerkinElmer Modena 36, Allianz Milano 30, Vero Volley Monza 28, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Kioene Padova 21, Verona Volley 21, Top Volley Cisterna 20, Gioiella Prisma Taranto 20, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 18, Consar RCM Ravenna 2.

Note: 1 Incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino, Verona Volley, Top Volley Cisterna; 1 Incontro in meno: Leo Shoes PerkinElmer Modena, Gas Sales Bluenergy Piacenza; 2 Incontri in più: Vero Volley Monza, Gioiella Prisma Taranto;

IL PROSSIMO TURNO- 20/02/2022 Ore: 18.00-

Vero Volley Monza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Si gioca il 19/02/2022 ore 18.00;

Gioiella Prisma Taranto-Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore 15.30;

Verona Volley-Leo Shoes PerkinElmer Modena Ore 20.30;

Allianz Milano-Consar RCM Ravenna Ore 20.30;

Sir Safety Conad Perugia-Kioene Padova; Cucine Lube Civitanova-Top Volley Cisterna

Riposa: Itas Trentino