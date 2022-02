Sul campo di Vibo il tie break sorride a Cisterna

VIBO VALENTIA – Un match interminabile, palpitante, equilibrato e dai toni agonistici elevati, ha visto alla fine sorridere la Top Violley Cisterna che, nel recupero della 5a di ritorno , si impone al tie break 2-3 (17-25; 21-25; 25-21; 25-17; 14-16) riuscendo a cancellare la rimonta dei calabresi i quali, sotto 0-2 sono riusciti a riportare il match in equilibrio prima di arrendersi ai vantaggi del quinto, drammatico, parziale. Dirlic, premiato come MVP e autore di 23 punti, ha fatto alla fine pendere l'ago della bilancia a favore della squadra laziale. Amaro in bocca per gli uomini di Baldovin che avrebbero meritato quanto gli avversari la vittoria.

Avvio scatenato per i calabresi che partono subito forte con le bordate di Fromm ma i ragazzi di coach Soli non stanno a guardare, Dirlic e Maar mettono a terra palle importanti, efficace anche Zingel che mura Nishida, 10-9 per i pontini. Triplo vantaggio per i pontini, Baranowicz insiste su posto cinque dove puntualmente si fa trovare Maar che mette a terra delle potenti diagonali, 18-15. Grande prova corale della squadra di coach Soli arrivando al massimo vantaggio di più sei con un doppio ace di Maar in battuta, 21-15. Cambio palla per Vibo, in battuta Nishida che sbaglia e Cisterna si aggiudica il primo set 25-17. Inizio secondo set punto a punto tra le due squadre in campo. Ace di Maar e il muro di Bossi che sbarra la strada all’attacco di Nishida, 8-7 per Cisterna. L’ex Dirlic non scherza, doppio vantaggio, 12-10. Onnipresente Cavaccini, recupera una palla impazzita e serve Rinaldi che prima mette a terra il punto del vantaggio e poi raddoppia murando Nishida, 17-15. Dirlic fa male, prima piega il muro avversario e poi mette a segno un ace che ammutolisce il PalaMaiata, 20-17. Cisterna dilaga, Bossi mura Borges e nel finale dispone di cinque set ball, 24-19. Nicotra spara sulla rete e consegna il secondo set a Cisterna, 25-21. Nel terzo set parte bene Dirlic che dimostra grande personalità e trova un ace importante, mentre la squadra di Baldovin si conferma abbastanza fallosa, 8-7. Vibo si riorganizza e riesce a trovare il vantaggio grazie alle giocate di Fromm, 14-11. Baranowicz mette a segno due ace e poi serve splendidamente Maar e i pontini sono di nuovo avanti, 16-15. Reazione perfetta per i calabresi che con Nishida ritrovano il vantaggio nel finale 22-18. Basic in evidenza, mette a terra palle importanti, poi Borges chiude per il 25-21. Nel quarto set partono bene i padroni di casa che si portano subito avanti grazie alle giocate di Saitta che serve a ripetizione Borges, 9-5. Tonno Callipo cambiata nell’atteggiamento offensivo, Flavio mette in difficoltà gli avversari poi Nishida con un ace trova il punto del 16-10. Cisterna in confusione, Soli prova soluzioni alternative mettendo dentro Giani, Wiltemburg, Saadat e Raffaelli, ma non ottiene il risultato sperato, Vibo chiude 25-17 e si va al tie break. Un parziale delicatissimo per due squadre che lottano per guadagnare punti preziosi in classifica. I laziali trovano il vantaggio grazie alla lucidità di capitan Baranowicz, la squadra cambia atteggiamento e trova punti preziosi con Dirlic e Rinaldi, 6-4. I calabresi trovano il pareggio con Borges e il sorpasso con Flavio, 8-7. Due ore e trenta di gioco e al PalaMaiata è perfetta parità tra due squadre che giocano con il coltello tra i denti, nei continui cambio palla del 12-12. Poi salgono in cattedra Borges e Nishida per il 14-12, Raffaelli accorcia ed è 14-13. Nel finale Borges prima sbaglia e dopo viene murato due volte da Wiltemburg che chiude la partita 16-14.

I PROTAGONISTI-

Valerio Baldovin (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Abbiamo giocato facendo troppi errori soprattutto nei primi due set, poi siamo riusciti ad entrare in partita raggiungendo la parità sul 2-2. Il quinto set, com'era prevedibile, è stato molto emotivo con un'alternanza del punteggio ma anche in questo frangente abbiamo commesso degli errori che in una partita così importante dovrebbero essere evitati. Loro hanno giocato con molta più regolarità. Mentre nelle ultime due gare la nostra battuta aveva fatto la differenza, oggi invece non siamo riusciti ad essere incisivi in quel fondamentale tranne in alcuni sporadici momenti. Il campionato però continua e torniamo in campo tra tre giorni a Monza. Sarà una partita difficile da preparare perché non avremo molto tempo e dovremo essere bravi a recuperare le energie profuse questa sera. Servirà la massima lucidità e attenzione da adesso in poi in quanto in questa situazione dobbiamo provare a fare punti sempre ».

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « Una vittoria che abbiamo voluto, cercato e preparato. È stato un match in cui sapevamo che le emozioni sarebbero state più importanti della tecnica. Quando sei in fondo al campionato in palazzetto come questo devi dare il massimo. Quando giochi per la salvezza, il match è molto emozionale. Abbiamo giocato bene i due set prima di cadere nell'inferno per poi trovare la vittoria nel tre break con dei punti preziosissimi ».

IL TABELLINO

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - TOP VOLLEY CISTERNA: 2-3 (17-25; 21-25; 25-21; 25-17; 14-16)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Fromm 12, Nishida 19, Condorelli (L), Gargiulo, Borges 18, Saitta 3, Candellaro 7, Basic 8, Rizzo (L), Flavio 14, Partenio, Nicotra 1, Nelli. All.: Valerio Baldovin

TOP VOLLEY CISTERNA: Zingel 4, Cavaccini (L), Saadat, Wiltenburg 3, Giani, Maar 17, Rinaldi 9, Dirlic 23, Picchio, Bossi 4, Baranowicz 2, Raffaelli 2. All.: Fabio Soli.

Arbitri: Simbari, Florian

Note: Durata: 26’, 34’,33’, 28’, 23’ Tot: 144’

Mvp: Petar Dirlic (Top Volley Cisterna)

Spettatori: 435