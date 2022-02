Piacenza strapazza Padova

PIACENZA- Una Gas Sales Bluenergy Piacenza in gran spolvero vince nettamente 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) il recupero della 7a giornata contro la Kioene Padova uscendo fuori con carattere dal difficile momento che stava attraversando sopperendo anche all'assenza dei due opposti a disposizione di Bernardi, che è costretto ad adattare la formazione schierando tre schiacciatori. Padova cede 3-0 in una partita che i biancorossi danno sempre l’impressione di tenere in mano, fatta eccezione per i primissimi scambi: Piacenza infatti detta il ritmo e costringe la squadra di Cuttini a rincorrere. Quando ci si avvicina quota 20 sono i padroni di casa ad allungare con decisione sfruttando l’ottima serata degli attaccanti di palla alta, tutti e tre in doppia cifra, con lo schiacciatore francese Rossard, stasera alternatosi in posto 2 con Russell, nominato MVP con 17 palloni messi a terra. Tra i patavini spiccano invece Loeppky con 11 punti e Weber con 10. Entrambe le squadre saranno impegnate in trasferta nel prossimo turno: gli emiliani voleranno a Taranto per la sfida di domenica pomeriggio alle 15.30 contro la Gioiella Prisma, mentre i veneti saranno di scena al PalaBarton contro la Sir Safety Conad Perugia.

I PROTAGONISTI-

Thibault Rossard (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Abbiamo usato un nuovo schema di gioco che ha funzionato in allenamento, ma soprattutto ci ha messo nella condizione di vincere questa sera. Non abbiamo lasciato opportunità a Padova, che all’andata ci ha messo in difficoltà e invece questa sera siamo stati contenti perché siamo riusciti a fare molte rotazioni e a non prendere le loro battute, che sono potenti. Per un mancino è piacevole giocare con questo schema. Dopo la sconfitta con Latina volevamo mostrare un altro viso e un atteggiamento che grintoso davanti ai nostri tifosi. Questa sera ci siamo divertiti e penso si sia visto ».

Mattia Bottolo (Kioene Padova)- « Piacenza ha fatto una partita eccezionale. Ha servito bene per tutta la partita e noi non siamo riusciti a fare il nostro gioco e ad esprimere tutto il nostro potenziale. Dobbiamo riuscire a fare punti per raggiungere l’obiettivo, non importa dove. Dovremo ritrovare quella spensieratezza che avevamo fino a qualche partita fa, anche se ora i punti pesano di più, ma abbiamo le qualità per farlo ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – KIOENE PADOVA 3-0 (25-20, 25-17, 25-19)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Recine 11, Cester 5, Rossard 17, Russell 15, Holt 2, Catania (L), Scanferla (L), Antonov 0. N.E. Stern, Tondo, Caneschi, Lagumdzija, Pujol. All. Bernardi.

KIOENE PADOVA: Zimmermann 0, Loeppky 11, Vitelli 6, Weber 10, Bottolo 7, Volpato 5, Bassanello (L), Schiro 1, Crosato 0, Zoppellari 0, Gottardo (L), Canella 0, Petrov 1. N.E. Takahashi. All. Cuttini.

ARBITRI: Piana, Giardini.

NOTE – durata set: 25′, 27′, 27′; tot: 79′.

Spettatori: 1000

MVP: Aaron Russell (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)