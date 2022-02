Modena esce vittoriosa dalla battaglia di Milano

MILANO - Spettacolo allo stato puro all'Allianz Cloud nel recupero dell'11a di ritorno Leo Shoes PerkinElmer Modena e Allianz Milano se le sono date di santa ragione per oltre due ore. Alla fine la spunta la squadra di Giani che ha avuto più energie e maggiori risorse in attacco nel concitato tie break finale.

Piazza parte con Porro-Patry sulla diagonale principale, Ishikawa-Jaeschke in banda, Piano-Chinenyeze al centro e libero Pesaresi. Giani risponde con Bruno al palleggio, Nimir opposto, Ngapeth-Leal in posto 4, Mazzone-Stankovic centrali e libero Rossini.

Il match inizia nel segno del servizio, Patry piazza due ace e risponde a Bruno, 2-3. Resta avanti l’Allianz con la difesa di Porro e il punto di Ishikawa, 7-8. Milano piazza il primo break, 9-12, ma Modena non si scompone. Non si fermano i ragazzi di Coach Piazza, 12-17. Ngapeth e Leal rialzano i gialli, 16-20. Cambia marcia la Leo Shoes PerkinElmer, 21-22. La pipe out di Leal porta il primo set a Milano, 21-25. Nel secondo parziale l’Allianz va sul 5-7 con Porro incisivo al servizio. Alza i giri del motore Modena, 11-10 con Bruno che trova splendidamente Mazzone. Leal aggiusta una grande palla, 14-12. Lorenzo Sala fa male al servizio, 19-13 e Modena che spinge forte. Torna sotto Milano con Jaeschke protagonista, 21-17. Il tocco di prima di Bruno regala ai gialli il secondo parziale, 25-21. Nel terzo set Modena va sul 16-13 poi è Milano a cambiare marcia, 19-18 e set apertissimo. Risponde alla grande la Leo Shoes PerkinElmer, 23-19 con un ottimo sideout. I gialli chiudono 25-21 il parziale, è 2-1. Nel quarto set Milano si porta sul 7-9 con Chinenyeze protagonista. Rialza i giri del motore Modena, 15-13 con Ngapeth perfetto sui servizi di Bruno. C’è il controsorpasso dell’Allianz, 17-19. Il tap-in di Mazzone dopo la battuta insidiosa di Bruno portano i gialli sul 25-24, ma Milano torna avanti e chiude 25-27 il parziale, è tie-break. Modena chiude 15-10 il set e 3-2 il match.

I PROTAGONISTI-

Jean Patry (Allianz Powervolley Milano)- « Nel quinto set non dovevamo iniziare così, abbiamo iniziato a fare punti troppo tardi e dopo infatti non siamo riusciti a rimontare, cosa che invece avevamo fatto nei parziali precedenti. Detto questo abbiamo combattuto e giocato bene soprattutto negli scambi lunghi: ci dobbiamo ricordare di questo perché ci aiuterà in futuro. Un 3-2 con Modena è comunque un punto guadagnato e ci deve servire come stimolo per la sfida di domenica ».

Earvin Ngapeth (Leo Shoes Perkinelmer Modena)- « C’è sempre da soffrire, il campionato italiano è questo, oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto, ogni match è una guerra e non puoi mai abbassare la guardia, sarà una lotta sino alla fine dell’anno, lo sappiamo e non molleremo mai ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – LEO SHOES PERKINELMER MODENA 2-3 (25-21, 21-25, 21-25, 27-25, 10-15)

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Ishikawa 11, Chinenyeze 11, Patry 20, Jaeschke 13, Piano 9, Staforini (L), Pesaresi (L), Djokic 1, Romanò 2, Mosca 0, Maiocchi 0, Daldello 0. N.E. All. Piazza.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 3, Ngapeth E. 21, Mazzone 11, Abdel-Aziz 23, Leal 14, Stankovic 6, Gollini (L), Sanguinetti 0, Sala 2, Rossini (L). N.E. Van Garderen, Ngapeth S., Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Cesare, Curto.

NOTE – durata set: 30′, 29′, 29′, 35′, 16′; tot: 139′.

Spettatori: 1.732

MVP: Ngapeth E (Leo Shoes PerkinElmer Modena).