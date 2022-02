Padova-Trento in campo per il recupero della 4a di ritorno

PADOVA- Neanche il tempo per rifiatare dopo il turno domenicale appena concluso che Kioene Padova e Itas Trentino saranno di nuovo in campo, martedì 22 febbraio, per recuperare il match non andato in scena nella quarta giornata di ritorno. La formazione di Cuttini è reduce dalla onorevole sconfitto sul campo della capolista Sir Safety Perugia mentre quella di Lorenzetti ha osservato il turno di riposo. I patavini, terzultimi, devono fare i conti con una classifica corta che non lascia spazio ai cali di tensione, con cinque squadre in un fazzoletto di tre punti. Terza in graduatoria e memore della beffa al tie break subita alla BLM Group Arena nel match di andata, la formazione di Angelo Lorenzetti deve cercare il giusto approccio senza scordarsi che domenica andrà a Piacenza. I gialloblù hanno vinto 31 gare su 38 con i veneti.



PRECEDENTI: 38 (7 successi Kioene Padova, 31 successi Itas Trentino)



A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Marco Volpato - 8 punti ai 1500 (Kioene Padova).

In carriera: Eric Loeppky - 11 attacchi vincenti ai 500, Marco Vitelli - 9 attacchi vincenti ai 500 (Kioene Padova); Matey Kaziyski - 7 attacchi vincenti ai 4000, Daniele Lavia - 24 punti ai 1500 (Itas Trentino).



Jacopo Cuttini (Allenatore Kioene Padova)- « Da qui alla fine proveremo a fare punti in tutte le partite. Conosciamo la forza di Trento e di tutte le squadre che andremo ad affrontare, ma per mantenere la categoria dobbiamo fare qualcosa di speciale e fare delle imprese. A Perugia abbiamo fatto una buona gara ma in questo momento non basta, cercheremo di esprimere al meglio il nostro gioco per fare qualcosa in più ».