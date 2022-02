Perugia non si ferma, superata anche Piacenza

Le due squadre si dividono equamente i due set iniziali, con Perugia sugli scudi in attacco nel primo e Piacenza eccellente a muro nel secondo. Il terzo parziale è il più combattuto e, a conti fatti, anche quello decisivo, e se lo aggiudicano i bianconeri che, dopo essere andati avanti (16-12) e dopo aver subito la rimonta ospite (muro di Cester per il 21-21), la spuntano ai vantaggi al quinto set point 29-27. Nel quarto Perugia parte forte (7-2) e mantiene la freddezza per mantenere le distanze fino al punto di Rychlicki che chiude 25-20. I numeri del match sono in larga parte favorevoli a Piacenza (11 muri contro 13, 3 ace contro 6, 35% di ricezione perfetta contro 44%), ma Perugia fa la voce grossa in attacco (51% contro 41%) ed è proprio questo il fondamentale decisivo per il risultato finale. Con Giannelli assente, si prende l’MVP il suo vice Dragan Travica. Il regista bianconero si conferma atleta di grande qualità ed esperienza, guida i compagni alla vittoria e firma anche 8 punti. Per Perugia doppia cifra per Leon (17), Anderson (14) e Rychlicki (16), mentre rientra in campo dopo l’infortunio Massimo Colaci. Nelle file di Piacenza ottimo match per Russell (18), ben supportato da Stern (13) e Recine (12).

I PROTAGONISTI-

Dragan Travica (Sir Safety Conad Perugia)- « L’MVP è tutto merito della squadra e dello staff che mi mettono sempre nelle condizioni migliori per allenarmi e giocare. È un piacere giocare con questi ragazzi. Portiamo a casa una vittoria sofferta, ma meritata. Ci siamo aggrappati ad ogni punto, è stata partita vera, combattuta, il terzo set è stato decisivo nell’economia del risultato. Sono contento della vittoria e giocare davanti a questo pubblico, finalmente, è una soddisfazione incredibile ».

Aaron Russell (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « È stato un peccato non essere riusciti a prendere almeno un punto questa sera, nel terzo set eravamo alla pari. Abbiamo sbagliato poche battute, alla fine mi piace come siamo riusciti a combattere con la squadra più forte del campionato. Fra dieci giorni incontreremo nuovamente Perugia per la Final Four, sappiamo che possiamo giocare alla pari con loro ma dobbiamo imparare da questa sconfitta. Adesso dobbiamo pensare alla sfida con Trento di domenica ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (25-18, 19-25, 29-27, 25-20)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 8, Anderson 14, Mengozzi 2, Rychlicki 16, Leon Venero 17, Solé 8, Piccinelli (L), Plotnytskyi 3, Colaci (L). N.E. Ter Horst, Dardzans, Giannelli, Russo, Ricci. All. Grbic.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 6, Rossard 2, Cester 8, Stern 13, Recine 12, Holt 4, Catania (L), Russell 18, Scanferla (L), Antonov 0. N.E. Tondo, Caneschi, Pujol. All. Bernardi.

ARBITRI: Luciani, Piana.

NOTE – durata set: 28′, 28′, 38′, 32′; tot: 126′.