Cisterna espugna il Pala Panini

MODENA – La Top Volley Cisterna vince la 10a di ritorno di Superlega al PalaPanini al termine di un match che ha visto gli uomini di Soli andare avanti due set, subire il ritorno dei gialloblu che hanno pareggiato i conti, e poi trovare lo sprint vincente nel quinto e decisivo set. Prima del match entrambe le squadre, insieme a tutto il pubblico presente si uniscono in un lunghissimo applauso che accompagna il messaggio letto contro la guerra in Ucraina.

Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Cisterna inizia il match con Baranowicz-Dirlic in diagonale principale, Maar-Rinaldi in banda, Bossi-Zingel al centro con libero Cavaccini. Parte forte Modena che si porta sul 6-4. I gialli reggono sull’11-9 con Bruno che trova perfettamente Leal. Poi, però Cisterna alza i giri del motore e mette la freccia (13-15). I laziali mantengono il doppio vantaggio (19-21), poi l’ace di Ngapeth regala un finale punto a punto con Cisterna che chiude ai vantaggi (31-33). Nel secondo set Cisterna va sul 6-9. La squadra di Soli è ispirata (9-16) e chiude il parziale lasciando Modena a 12. Sotto di due set, nel terzo atto Modena parte fortissimo (15-9) e non dà scampi agli ospiti (19-13) imponendosi senza rischi (25-19). Nel quarto parziale gli emiliani restano padroni del gioco (11-6) per poi allungare (23-16) e portare la Top Volley al tie break (25-17). Nella fase più calda i pontini tornano a macinare gioco ed espugnano il PalaPanini conquistando il quinto set (15-8).

I PROTAGONISTI-

Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes Modena)- « Giochiamo per fare tre punti e andiamo sotto 2-0, non possiamo permetterci in questa fase del campionato un approccio di questo tipo. Non possiamo uscire dalla partita come abbiamo fatto stasera. Questa settimana ci siamo allenati bene, ma cosa viene prima nella squadra? Quello che fa il singolo o quello che fa la squadra, questo è il problema. È fondamentale giocare di squadra ».

Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna)- « All’andata non siamo riusciti a concretizzare il vantaggio. Qui a Modena siamo cresciuti e dopo esserci portati sul 2-0, nonostante il pareggio, alla fine ci siamo presi il tie break. Ero davanti al mio pubblico, volevo giocare bene e non deluderli, ci siamo presi questa vittoria. In settimana abbiamo lavorato molto per prepararci ad affrontare il match con l’approccio giusto, dimostrando le nostre capacità tecniche e praticando il nostro gioco. La squadra ha espresso una bella pallavolo. Siamo felici per il risultato di questa sera ».

IL TABELLINO-

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – TOP VOLLEY CISTERNA 2-3 (31-33, 12-25, 25-19, 25-17, 8-15)

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 0, Ngapeth E. 8, Stankovic 11, Abdel-Aziz 24, Leal 16, Mazzone 4, Sala 0, Sanguinetti 4, Van Garderen 6, Gollini (L), Rossini (L). N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 3, Maar 21, Bossi 9, Dirlic 20, Rinaldi 24, Zingel 2, Picchio (L), Wiltenburg 3, Cavaccini (L), Saadat 1, Raffaelli 0. N.E. Giani. All. Soli.

ARBITRI: Luciani, Cerra.

NOTE – durata set: 40′, 23′, 26′, 26′, 18′; tot: 133′.

MVP : Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna)

Spettatori : 2.918