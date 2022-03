Coppa Italia: Trento batte Milano e conquista la Finale

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)- Sarà Itas Trentino-Sir Safety Perugia la Finale di Coppa Italia. I Block Devils, vittoriosi nel pomeriggio su Piacenza, sono stati raggiunti nell'atto conclusivo della competizione dalla formazione di Lorenzetti che, nella seconda semifinale giocata stasera all'Unipol Arena, ha fatto un sol boccone dell'Allianz Milano, superata in tre set 3-0 (25-14, 25-20, 25-20). Protagonista di serata Daniele Lavia che ha realizzato 19 punti finalizzando il gioco di Sbertoli sempre preciso in regia. Grazie al successo di questa sera su Milano nella seconda semifinale dell'Unipol Arena, l'Itas Trentino ha conquistato per l'ottava volta nella propria storia la qualificazione alla Finale di Coppa Italia, potendo quindi tornare a caccia del titolo ottenuto tre volte: il successo più recente è relativo al 30 dicembre 2012 ad Assago (3-1 su Macerata), ma in precedenza c'erano state anche le vittorie del 19 febbraio 2012 a Roma (vittoria per 3-2 su Macerata) e quella del 31 gennaio 2010 a Montecatini (3-1 su Cuneo).

Negli starting six non ci sono novità dell’ultima ora: Angelo Lorenzetti conferma la sua Itas Trentino in formazione titolare, con Sbertoli in regia, Lavia, Kaziyski e Michieletto a comporre il trio di palla alta, Podrascanin e Lisinac al centro, Zenger libero. L’Allianz Milano risponde con Porro in regia, Patry opposto, Ishikawa e Jaeschke schiacciatori, Piano e Chinenyeze centrali, Pesaresi libero. A scattare meglio dai blocchi di partenza è proprio la formazione gialloblù che con Kaziyski e Lisinac vola da 0-2 a 6-3 e poi con Lavia (13-6) respinge l’assalto degli avversari che si erano portati sul 7-6. Nella parte centrale Trento dilaga con Kaziyski e Lisinac al servizio (16-9, 20-12). L’1-0 arriva quindi molto in fretta con il centrale serbo che, in coppia con l’omologo Podrascanin, realizza a muro gli ultimi punti del primo parziale, chiuso già sul 25-14.

Nel secondo parziale Milano prova a reagire (6-5), ma a scavare di nuovo il solco sono Lisinac e Michieletto, a segno a ripetizione a muro ed in attacco (9-6). Nella parte centrale l’Itas Trentino scappa ancora con Lavia (16-10), potendo in seguito gestire senza troppe ansie la fase finale, in cui anche Kaziyski trova spazio per mettere palloni pesanti a terra (23-18 e 25-20, con punto risolutore di Michieletto).

Il copione non cambia nel corso del terzo set, in cui i gialloblù riescono a scappare via dopo il 6-5 con Lisinac e Lavia (12-6) nonostante Milano schieri un Romanò molto in palla. Gli avversari però sono davvero troppo fallosi e Trento ne approfitta per mantenere intatto il proprio vantaggio (14-9) quasi sino alla fine. I lombardi con Ishikawa e Jaeschke rialzano la testa sino al 21-18, poi non riescono più a contenere la squadra di Lorenzetti, che corona il suo sogno di Finale sul 25-20.