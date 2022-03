La Coppa Italia la alza Perugia

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)- Festeggia la Sir Safety Perugia. I Block Devils conquistano la terza Coppa Italia della propria storia superando in un'accesa finale un' Itas Trentino che si è arresa soltanto quando l'ultimo pallone, messo a terra dall'ex Giannelli, ha scatenato la torcida nello spicchio dell'Unipol Arena occupato dai tifosi umbri. La squadra di Grbic ha approcciato al meglio la partita, dominando i primi due set. Sull'asse Giannelli-Leon si è concretizzato il divario fra le due formazioni. Umbri devastanti in battuta, efficaci in attacco, attenti in tutti i fondamentali. Dal terzo parziale in poi però il match è girato. La partita si è fatta più equilibrata, merito della squadra di Lorenzetti che ha reagito con orgoglio e, trascinata dal duo Michieletto e Kaziyski, ha rimesso tutto in discussione accorciando le distanze. Davvero lottato il quarto set ma nel finale la Sir Safety ha trovato maggiori risorse rispetto agli avversari ed ha chiuso meritatamente in volata la contesa regalandosi una grande soddisfazione che può essere un ghiotto antipasto visto che il team del presidente Sirci è nettamente in testa alla regular season in campionato ed in corsa in Champions League.