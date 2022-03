L' MVP di febbraio è Rok Mozic

VERONA- L'MVP del mese di febbraio della Superlega è lo sloveno di Verona Rok Mozic. Lo schiacciatore sarà premiato alla AGSM Arena davanti al suo pubblico in occasione della sfida che opporrà la formazione di Stoytchev alla Vero Volley Monza. Mozic è stato premiato grazie a due nomination come migliore in campo ricevute dopo le vittorie contro Allianz Milano e Consar RCM Ravenna.

Si tratta di una premiazione al fotofinish: altri due giocatori avevano conquistato due Credem Banca MVP a febbraio, nelle gare tra la 7a e la 10a di ritorno, ovvero il martello Ricardo Lucarelli della Cucine Lube Civitanova, e l’opposto lussemburghese Kamil Rychlicki, ma entrambi avevano disputato meno set del numero nove alla corte di Radostin Stoytchev.