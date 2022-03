Il recupero Civitanova-Milano conclude la Regular Season

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Ultimo recupero domani, mercoledì 23 marzo, per chiudere definitivamente la Regular Season. Alle 20.30, all'Eurosole si sfideranno Cucine Lube Civitanova e l’Allianz Milano. Il faccia a faccia è in programma domani, mercoledì 23 marzo, alle 20.30, all’Eurosuole Forum. la partita, che non avrà alcuna ripercussione sulla classifica di entrambe le squadre qualunque sia il risultato, servirà ai due tecnici come probante test in vista degli imminenti Play Off. Si tratta del terzo scontro diretto stagionale dopo il match di Campionato vinto da Civitanova al Forum di Assago e la gara dei Quarti di Del Monte ® Coppa Italia vinta dagli ambrosiani nel quartier generale dei cucinieri. Milano è reduce dal successo per 3-1 in casa con Taranto, ma era già certa di chiudere quinta e nei Play Off se la vedrà con Modena, mentre Civitanova ha perso quattro delle ultime cinque partite tra Regular Season e Champions League (fuori ai Quarti in Polonia), ma domenica in Umbria ha dimostrato di poter dare del filo da torcere alla Sir e, seppur caduta in tre set, ha dato la sensazione di essere sempre in partita. I cucinieri, con Juantorena e Kovar in crescita, ripartono dal secondo posto in attesa di ospitare ai Play Off Monza. Un ex per parte nei roster: Sottile e Pesaresi. Il bilancio degli scontri diretti vede i marchigiani avanti 13-3. La partita sarà un test in chiave scontri diretti per i team. Serata speciale per due biancorossi: De Cecco è alla presenza n. 400 in Italia, Diamantini a 1 match dai 200 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 16 (13 successi Cucine Lube Civitanova, 3 successi Allianz Milano)

EX: Daniele Sottile a Milano nel 2015/16, Nicola Pesaresi a Civitanova nel 2016/17.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Enrico Diamantini - 1 gara alle 200 giocate, Osmany Juantorena - 4 ace ai 400 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Luciano De Cecco - 1 gara alle 400 giocate, Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 9 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Thomas Jaeschke - 4 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano).



Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Questo match non vale più per la classifica, ma va sfruttato per cercare di tornare alla vittoria e dare continuità di gioco. Ci sono degli automatismi che non siamo mai riusciti ad allenare a dovere perché non eravamo mai al completo. Dobbiamo ottimizzare i tempi per migliorare questo aspetto il prima possibile. La formazione? La priorità spetta ai Play Off, quindi prima di decidere chi giocherà il recupero dovremo considerare tutte le situazioni di natura generale. L’obiettivo è arrivare bene alla sfida di domenica con Monza, ma non possiamo trascurare l’aspetto tecnico se vogliamo progredire ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)-« Civitanova sarà il nostro ultimo test prima di una partita molto importante che è quella che ci vedrà di fronte a Modena domenica prossima, quindi cercheremo di farlo valere nel miglior modo possibile e di affrontarlo come potremo. Di sicuro metteremo in campo tutto quello che in questa stagione stiamo cercando di imparare. Questa volta sarà più importante la prestazione dei singoli invece della squadra, nel senso che avremo dei piccoli obiettivi personali; poi vedremo il risultato del campo ».



RECUPERO 5A GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Arbitri: Florian, Saltalippi