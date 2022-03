Play Off: Trento si prende Gara 1 contro Piacenza

TRENTO- Parte con il piede giusto l'Itas Trentino nei Play Off scudetto . In Gara 1 dei Quarti di Finale, che ha inaugurato il tabellone che porterà al titolo, la squadra di Angelo Lorenzetti ha superato con un netto 3-0 (27-25, 25-20, 25-16) la Gas Sales Bluenergy Piacenza che si è arresa dopo aver lottato soltanto nel primo set alla pari con gli avversari. A trascinare i trentini un super Alessandro Michieletto (premiato come MVP grazie a 15 punti personali, di cui 2 a muro e 5 in battuta, e il 67% di positività) che una performance strepitosa ha fatto la differenza in campo. Trento ha avuto anche un rendimento altissimo al servizio (12 punti diretti a fronte di 15 errori).

La partita ha vissuto sul filo dell’equilibrio solo nel primo set, con gli emiliani bravi a rispondere colpo su colpo con attacco e muro, prima di cedere ai vantaggi sotto le bordate del mancino della nazionale italiana. Con il passare dei minuti la sfida diventata impari: Trento alza il livello dimostrandosi sempre più convincente e convinta dei propri mezzi, mentre Piacenza accusa difficoltà in tutti i fondamentali, vittima di troppi errori e di difetti evidenti in ricezione. Fra otto giorni Gara 2 al PalaBanca, già l’ultima chiamata per la formazione di Bernardi in cui l’unico a brillare è l’opposto Lagumdzija.

I PROTAGONISTI-

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Sapevamo che sarebbe stato un confronto molto difficile, ma questo risultato ci rende molto felici. Sappiamo, però, come sono i Play Off: da domani questo risultato non conta nulla. Gara 2 sarà sicuramente più dura, ma ora ci godiamo questa vittoria. Siamo stati bravi nel primo set a recuperare gli avversari, dal secondo parziale abbiamo migliorato il nostro gioco. Spero di mantenere questo livello di battuta perché è molto utile alla mia squadra ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Nel secondo set a un certo punto eravamo in svantaggio di sette punti, poi li abbiamo raggiunti, ma è chiaro che la discordanza tra la nostra battuta e ricezione rispetto alla loro ha rotto gli equilibri dei set e ci siamo sempre trovati in difficoltà. Nei primi due parziali eravamo rientrati, ma dopo abbiamo commesso troppi errori in attacco che non ci hanno permesso di recuperare al meglio. Ora ci concentriamo su Gara 2 ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-0 (27-25, 25-20, 25-16)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 0, Michieletto 15, Lisinac 9, Pinali 13, Kaziyski 13, Podrascanin 8, De Angelis (L), Sperotto 0, D’Heer 0, Lavia 1, Zenger (L). N.E. Albergati, Cavuto. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 3, Rossard 7, Caneschi 3, Lagumdzija 15, Recine 7, Holt 3, Stern 0, Catania (L), Antonov 1, Cester 3. N.E. Tondo, Pujol, Russell. All. Bernardi.

ARBITRI: Simbari, Brancati.

NOTE – durata set: 29′, 24′, 23′; tot: 76′.

MVP : Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori : 1.328