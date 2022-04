Ufficializzato il programma delle Semifinali Play Off

ROMA- In attesa che si completi il quadro delle magnifiche quattro con Gara 3 che opporrà domenica 10 Itas Trento e Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stato stilato il calendario delle Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca, che si giocheranno al meglio delle cinque gare. Si partirà mercoledì 13 aprile, alternando una giornata infrasettimanale e una nel fine settimana, fino all’eventuale Gara 5.

Alla luce dei risultati del week end appena passato, tre squadre hanno già staccato il pass per le Semifinali, e si tratta di Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova e Leo Shoes PerkinElmer Modena, mentre Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza si giocheranno il passaggio del turno a Gara 3, in programma domenica 10 alle 18.30.