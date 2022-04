Modena fa la voce grossa al Pala Barton

PERUGIA- Colpo grosso della Leo Shoes PerkinElmer Modena che in Gara 1 delle Semifinali scudetto espugna il Pala Barton di Perugia infliggendo alla Sir Safety Conad un eloquente 1-3 (22-25, 25-22, 22-25, 20-25). Si acuisce il momento no della formazione di Grbic che, dopo l'eliminazione dalla Champions League si trova ora sotto per 0-1 nella Serie che porta alla finale. Ci sono però ancora i margini per recuperare. Stasera però possono festeggiare i gialloblu che scavano il solco con i bianconeri di coach Nikola Grbic dalla linea dei nove metri, non solo con il numero degli ace diretti (7 contro i 6 di Perugia), ma in generale con una pressione incredibile per la seconda linea di casa. Al resto pensano i colpi offensivi di Nimir (22 punti), Leal (16 palloni vincenti) e di Ngapeth, MVP sempre a bersaglio nei momenti cruciali. Perugia paga percentuali basse dei suoi attaccanti di palla alta con il solo Rychlicki (15 punti col 47%) su buoni standard. Meglio il gioco al centro a cui Giannelli si affida quando può con Solé (12 punti con 80% sotto rete e 4 muri) e Ricci. Modena dunque avanti di un punto e serie che si sposta domenica 17 aprile al PalaPanini per Gara2.Domenica al PalaPanini in programma gara 2.

Si parte con Perugia in vantaggio con Solè e l’ace di Rychlicki (4-2). Arriva il muro bianconero con Solè (6-3). Ancora il centrale argentino (7-3). Out Anderson (8-6). Fuori anche Mengozzi, Modena a -1 (9-8). Perugia riparte con la pipe di Anderson (11-8). Mazzone accorcia subito (12-11). Fuori il pallonetto di Leon, perfetta parità (12-12). Ancora Mazzone, poi Leal e Modena passa a condurre (12-14). Ace di Ngapeth (12-15). Continua la serie ospite (12-16). Muro di Giannelli che dimezza (14-16). Il muro di Bruno riporta a +4 Modena (16-20). È il break decisivo, gli ospiti non si voltano più e chiudono 22-25 con un muro vincente.

Avvio di secondo set nel segno di Ngapeth che scava il solco (5-9). Dentro Plotnytskyi per Anderson. Solè dimezza (7-9). Fuori Ngapeth, poi Solè e parità (9-9). Muro di Giannelli, sorpasso Perugia (11-10). Out Nimir, poi Rychlicki (15-12). Invasione di Leal (17-13). Pallonetto vincente di Leon (19-15). Leal dimezza (20-18). Rychlicki dalla seconda linea (22-19). Ngapeth riporta Modena a contatto (23-22). Rychlicki porta Perugia al set point (24-22). Il muro di Ricci pareggia i conti (25-22).

Scappa Modena in avvio di terzo parziale (3-6). Ngapeth di prima intenzione (4-8). Nimir mantiene le distanze (8-12). Out Ngapeth (10-12). Nimir ristabilisce le distanze con il maniout che vale il 12-16. Leal da posto quattro (12-17). Gli ospiti non mollano la presa e volano via (15-21). Doppio ace di Leon (18-21). Rychlicki dalla seconda linea (19-21). Nimir sblocca i suoi (19-22). Rychlicki porta Perugia a -1 (21-22). Nimir implacabile (21-23). Il muro di Ngapeth porta Modena al set point (21-24). Plotnytskyi sulla riga di fondo campo (22-24). In rete Giannelli, Modena di nuovo avanti (22-25).

Il servizio di Ngapeth è micidiale in partenza (0-4). Perugia non riesce ad avvicinarsi (4-8). Ace di Leon (8-10). Due di Nimir ricacciano indietro Perugia (9-13). Our Rychlicki (10-15). Ace di Leal (10-16). Leal in pipe (11-18). Fuori la pipe di Plotnytskyi (12-20). Muro di Solè (14-20). Fuori Leon (14-21). Due ace di Leon (17-21). Leal la chiude da posto quattro (17-22). Nimir porta Modena al match point (19-24). Il muro di Modena chiude (20-25).