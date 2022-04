A Modena e a Trento si gioca Gara 2 delle semifinali scudetto

Vele spiegate e morale alle stelle per la Leo Shoes PerkinElmer Modena che, dopo il quarto posto in Regular Season, ha centrato il salto di qualità ai Play Off vincendo le due gare dei Quarti con Milano ed espugnando il PalaBarton mercoledì nel primo atto della Semifinale. Nella seconda sfida della serie la Sir Safety Conad Perugia si presenta al PalaPanini per pareggiare i conti e invertire l’inerzia del confronto. I Block Devils devono risolvere a tempo record i problemi in ricezione che hanno reso più complicata e meno immediata la ricostruzione del gioco riducendo la pericolosità degli attaccanti di palla alta. A rovinare una serata quasi perfetta per gli emiliani è stato il post partita, costato a Leal la squalifica per ben quattro turni da parte del giudice sportivo.



Emozioni forti anche nell’altra Semifinale Scudetto, che si è aperta giovedì con la vittoria dell’Itas Trentino per 3-0 in trasferta all’Eurosuole Forum contro la Cucine Lube Civitanova. Lunedì 18 aprile, alle 18.00, i campioni d’Italia saranno di scena alla BLM Group di Trento per la seconda sfida della serie al meglio dei cinque match. In caso di bis, i gialloblù, terzi al termine della Regular Season, di porterebbero sul 2-0 per poi tornare nel quartier generale marchigiano giovedì 21 aprile a caccia del passaggio del turno. Sul fronte opposto, gli uomini di Gianlorenzo Blengini hanno pagato a caro presso l’assenza di capitan Juantorena, relegato in panchina nel primo match per un fastidio alla spalla che già in precedenza gli aveva imposto un lungo stop in Regular Season. Dopo due eliminazioni consecutive nelle Semifinale Play Off a opera della Lube, Trento vuole cambiare il trend. Per scongiurare il tracollo Civitanova deve ricevere con maggiore regolarità, riducendo inoltre gli errori in attacco e in battuta.

LE DUE SFIDE-

LEO SHOES PERKINELMER MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

PRECEDENTI: 37 (19 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena, 18 successi Sir Safety Conad Perugia)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 gare – 1 in Semifinale Play Off (1 successo Modena), 2 in Regular Season (1 successo Perugia e 1 successo Modena).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 9 gare – 1 in Semifinale Play Off 2021/22 (1 successo Modena), 5 in Semifinale Play Off 2018/19 (3 successi Perugia, 2 successi Modena), 3 in Finale 2015/16 (3 successi Modena).

EX: Matthew Anderson a Modena nel 2011/12 e nel 2019/20; Dragan Travica a Modena nel biennio 2003/04-2004/05, nel 2008/09 e nel 2016/17.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Daniele Mazzone - 4 punti ai 200, Dragan Stankovic - 11 punti ai 600 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Fabio Ricci - 3 punti ai 100, Kamil Rychlicki - 1 punto ai 200 (Sir Safety Conad Perugia).

In carriera: Bruno Mossa De Rezende - 1 punto ai 600 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Stefano Mengozzi - 15 punti ai 2800, Roberto Russo - 4 ace ai 100, Sebastian Solé - 1 ace ai 100 (Sir Safety Conad Perugia).



Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes PerkinElmer Modena)- « Giochiamo contro una squadra consistente, in battuta, a muro, e fatta di giocatori che sanno stare ad alto livello. Se vogliamo replicare la prima gara dobbiamo rifare le stesse cose, essere presenti e avere pazienza nei momenti di difficoltà. Dobbiamo essere concreti in tutti i fondamentali. Dobbiamo continuare a lavorare, sapendo che con il gioco di squadra che abbiamo fatto ci ha portato in vantaggio in questa serie. Leal? Sono tante giornate di squalifica. Sono in questo mondo da quando ero piccolo, quando giocavo c'erano meno telecamere, è vero, ma gli arbitri c'erano, vedevano e sentivano, e veniva messo sempre in primo piano l'evento sportivo. Togliere un giocatore per quattro giornate in Semifinale Scudetto non è piacevole ma devo parlare da allenatore e quindi di quello che abbiamo fatto e faremo in campo. La squadra sta bene, se non ci sarà un giocatore ce ne sarà un altro ugualmente importante ».

Stefano Mengozzi (Sir Safety Conad Perugia)- « Ce lo siamo detti nello spogliatoio, bisogna subito voltare pagina, lavorare sulle cose positive e sui nostri punti di forza e non metterci addosso troppa pressione. Domenica dobbiamo andare a Modena positivi, perché la serie è ancora lunga e si può riaprire lottando tutti insieme, giocatori e staff ».

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 84 (37 successi Itas Trentino, 47 successi Cucine Lube Civitanova).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 4 gare – 1 in Semifinale Play Off (1 successo Trento), 2 in Regular Season (1 vittoria Trento e 1 vittoria Civitanova), 1 nella Semifinale del Mondiale per Club (1 vittoria Civitanova).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 17 gare –1 in Semifinale 2021/22 (1 successo Trento), 4 in Semifinale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

EX: Osmany Juantorena a Trento dal 2009/10 al 2012/2013, Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/21, Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008/09 al 2015/16.

A CACCIA DI RECORD:

Play Off: Marko Podrascanin - 1 alle 100 partite giocate; Ivan Zaytsev - 13 punti ai 900 (Cucine Lube Civitanova); Matey Kaziyski - 19 punti ai 1200, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Daniele Lavia - 25 punti ai 100 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 8 punti ai 100 (Itas Trentino).

In carriera: Robertlandy Simon - 13 punti ai 2000 (Cucine Lube Civitanova); Oreste Cavuto - 2 attacchi vincenti ai 1000, 3 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 2 battute vincenti ai 300 (Itas Trentino); Osmany Juantorena - 21 punti ai 4800 (Cucine Lube Civitanova); Ivan Zaytsev - 28 punti ai 5000 (Cucine Lube Civitanova); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 30 punti ai 700 (Cucine Lube Civitanova).



Marko Podrascanin (Itas Trentino): « Gara 1 è stato sicuramente un bell’exploit, ma anche nella scorsa edizione vincemmo quell'appuntamento in casa della Lube in Semifinale per poi perdere la serie 1-3 senza più vedere palla. Dobbiamo quindi restare coi piedi ben piantati a terra, consci che Gara 2 sarà ancora più difficile. Vogliamo scrivere una storia differente dall’anno scorso e molto di questo tentativo passa dalla partita di Pasquetta alla BLM Group Arena ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « In Gara 1 abbiamo perso perché siamo stati meno regolari di Trento anche se due set si sono chiusi ai vantaggi. Lunedì dovremo voltare pagina perché ogni match ha una storia differente. I nostri avversari attraversano un periodo molto positivo, noi dobbiamo crescere e giocare meglio per contrastare la qualità di Trento ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 SEMIFINALE PLAY OFF-



Domenica 17 Aprile 2022, ore 18.00



Leo Shoes PerkinElmer Modena - Sir Safety Conad Perugia Arbitri: Simbari, Cesare



Lunedì 18 Aprile 2022, ore 18.00



Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Puecher, Florian