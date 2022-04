Verona e Piacenza si impongono all'esordio nei Play Off 5° posto

ROMA -Dopo la vittoria di ieri della Vero Volley sul campo dell’Allianz Milano , la 1a giornata dei Play Off per il 5° posto, si è conclusa stasera con le altre due partite in calendario. Successi interni per Verona, che ha superato in tre set la Prisma Gioiella Taranto, e per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che con lo stesso punteggio ha battuto la Top Volley Cisterna.

LE DUE SFIDE-

VERONA VOLLEY - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

La Pasqua gialloblù è una doppia festa! All’Agsm Forum Verona Volley conquista una vittoria rotonda, incamerando i primi punti di questa fase a girone dei Playoff 5° Posto. Dopo un primo set complicato, i gialloblù di coach Stoytchev prendono il largo. Decisivo in particolare il muro, per una gara che vede la Gioiella Prisma Taranto a ranghi contenuti: 11 block per i gialloblù, 0 per gli avversari, e in generale un lavoro preciso nel cambio palla che frutta un dominio mai in discussione per i seguenti due parziali.

Gialloblù in campo con Spirito-Jensen, Zanotti-Nikolic, Asparuhov-Magalini e Bonami libero. I gialloblù scavano un piccolo ma decisivo vantaggio fin dai primi scambi. Ace di Zanotti, un ottimo lavoro a muro, e Verona si esalta subito. La battuta-punto di Gironi, però, riporta Taranto vicino, sul 13-11, accendendo la sfida nella seconda parte del parziale. Taranto supera i gialloblù sul 16-17, si combatte punto a punto, con Wounembaina che mette due attacchi di fila per il controsorpasso. Si arriva ai vantaggi, col muro vincente di Jensen che offre a Verona il set ball, chiuso dall’ace di Nikolic.

L’equilibrio della gara rimane anche nel secondo set, con Verona capace di tenersi sempre un passo avanti attaccando a tutta rete e trovando un grande ace con Asparuhov, e gli attacchi di pura potenza di Jensen. Ancora il muro protagonista assoluto, e stavolta Taranto non riesce a riagganciare il risultato. Il primo set ball lo procura Asparuhov con un pallonetto, Taranto lo annulla ma, con un fallo di invasione, l’occasione seguente è quella decisiva.

Una delle chiavi principali della partita, man mano che scorrono i minuti, diventa il muro, una garanzia che manda in difficoltà Taranto. Doppio ace di Jensen, e sul 12-6 Verona fa un balzo in avanti anche per l’ultimo parziale. Parziale a senso unico, fino al match point di Jensen chiuso con un gran diagonale.

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore Verona Volley)- « Una vittoria e dei punti che fanno comodo, siamo partiti bene nel primo set con un distacco di cinque o sei punti, ma si è rivelato complicato, vinto con un po’ di fortuna. Siamo cresciuti nel secondo set, sul ventesimo punto siamo riusciti a fare due break, mentre il terzo è stato più facile, loro hanno un po’ mollato. Undici muri in tre set, cambio palla con buona ricezione, alto livello, dobbiamo gestire meglio alcune situazioni e fare ancora meglio ciò che abbiamo allenato nelle ultime settimane. È stata una partita strana, mancavano tre titolari da entrambe le parti, speriamo di recuperare i nostri ».

Gustavs Freimanis (Gioiella Prisma Taranto)- « Sono contento per l’opportunità che mi è stata fornita da coach Di Pinto quest’oggi. Per me era importante giocare e fare una buona prestazione. A Taranto mi trovo molto bene, c’è una bell’atmosfera e si è creato un bel gruppo con tutti gli altri miei compagni. Eravamo ben consapevoli delle difficoltà di questo incontro. Non sarà facile qualificarci per la Challenge Cup, ma ci proveremo con tutte le nostre forze, anche nelle prossime sfide ».

IL TABELLINO-

VERONA VOLLEY – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (28-26, 25-22, 25-17)

VERONA VOLLEY: Spirito 5, Asparuhov 9, Nikolic 5, Jensen 16, Magalini 0, Zanotti 8, Wounembaina 13, Bonami (L), Donati (L). N.E. Aguenier, Vieira De Oliveira, Mozic, Cortesia, Qafarena. All. Stoytchev.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 1, Gironi 11, Freimanis 9, Sabbi 13, Randazzo 8, Di Martino 4, Alletti 0, Laurenzano (L). N.E. All. Di Pinto.

ARBITRI: Papadopol, Armandola.

NOTE – durata set: 31′, 29′, 24′; tot: 84′.

MVP: Nathan Wounembaina (Verona Volley)

Spettatori: 1.234

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - TOP VOLLEY CISTERNA-

Pasqua dolce per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che nella 1a giornata del girone del Play Off 5° Posto batte la Top Volley Cisterna per 3-0 (25-18, 25-22, 25-22) trovando così i primi tre punti in classifica. Per la formazione di coach Lorenzo Bernardi era importante partire col piede giusto per ritrovare morale e avvicinarsi alle prossime gare con rinnovato ottimismo a caccia di un posto in Challenge Cup 2022/23. I biancorossi sono riusciti a mantenere la calma nei momenti più difficili del match, quando sono stati costretti a inseguire, meritandosi una vittoria senza mai lasciare le redini del confronto.

Scambi lunghi nella prima parte del set inziale con i padroni di casa che riescono a tenere un leggero vantaggio grazie alle giocate di Caneschi e Holt, 8-6. Per i pontini la novità in formazione è sicuramente Giani in regia, il quale nelle sue giocate cerca spesso e con successo Tommaso Rinaldi, 16-15. Piacenza prova a schiacciare sull’acceleratore e Lagumdzija trova un potente ace nella zona di conflitto tra Maar e Rinaldi, 19-16. Nel finale di set i pontini si perdono e i padroni di casa ne approfittano chiudendo con un ace di Russell, 25-18. Parte forte Cisterna nel secondo set con un ace di Maar e l’attacco di Dirlic, 4-1. Ritmi molto bassi, Soli sostituisce Rinaldi con Raffaelli e quest’ultimo ben servito da Baranowicz mette a terra la palla del più due, 7-9. Piacenza perde concentrazione e sbaglia molto, al contrario i laziali sono molto ordinati e continuativi, l’innesto di Raffaelli porta punti e arriva il massimo vantaggio per la Top Volley, 10-15. Russel e Holt guidano la rimonta e agganciano gli avversari, 15-15. Cisterna mantiene un timido punto di vantaggio fino al 21-20, poi un ace di Lagumdzija costringe Soli al time out, 21-21. Piacenza torna avanti con Lagumdzija nel momento più delicato del set, con il suo primo vantaggio, 23-22. Piacenza chiude in fotocopia il secondo set, ace di Russell, 25-22. Terzo set Cisterna parte bene, grazie alle palle messe a terra da Saadat, 4-7. Recine suona la carica Piacenza aggancia gli avversari e poi mette la freccia e supera gli avversari grazie a Holt che mette in difficoltà la ricezione dei laziali, 8-7. Saadat, al posto di Dirlic mette a terra palle importanti per il momentaneo pareggio, 9-9. Piacenza prende il largo, Recine prima trova un mani out e poi mette a segno un ace, 14-11. Piacenza trova il più quattro, poi Maar, servito in baker da Baranowicz, 19-17. La rincorsa di Cisterna passa per un motivatissimo Rinaldi che mette a terra punti importanti, ma Piacenza si aggiudica anche il terzo set, 25-22.

I PROTAGONISTI-

Pierre Pujol (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Dopo la delusione dei Quarti di Finale a Trento è stato difficile ripartire, soprattutto con la testa. Oggi era importante ritrovare ritmo e vincere tre punti. Affronteremo le prossime partite guardando all’Europa per il prossimo anno e continueremo a lavorare duro per riuscirci. Dato che il nostro capitano, Brizard, non ha potuto giocare per problemi fisici, ero l’unico palleggiatore in campo: è stata molto tosta, aspettiamo che torni al top. Questa sera l’avvio è stato difficile, ma poi abbiamo preso ritmo portando a casa la vittoria ».

Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna)- « Siamo rimasti agganciati fino alla fine, la chiave è stata il palleggiatore. Baranowicz non si è allenato per positività al Covid, non c’era il miglior feeling non avendo provato in allenamento. Dobbiamo lavorare tutti i giorni per trovare le motivazioni giuste e andare avanti in questi Play Off. Il nostro obiettivo è arrivare alle fasi finali, dobbiamo trovare tranquillità e lavorare molto ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0 (25-18, 25-22, 25-22)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Pujol 1, Recine 8, Caneschi 5, Lagumdzija 17, Russell 16, Holt 6, Catania (L), Scanferla (L), Stern 0, Antonov 0. N.E. Tondo, Cester, Rossard. All. Bernardi.

TOP VOLLEY CISTERNA: Giani 1, Maar 13, Zingel 4, Dirlic 4, Rinaldi 10, Wiltenburg 0, Picchio (L), Saadat 6, Cavaccini (L), Baranowicz 1, Raffaelli 8, Bossi 0. N.E. All. Soli. ARBITRI: Boris, Rossi.

NOTE – durata set: 26′, 32′, 27′; tot: 85′.

Spettatori: 403.

MVP: Aaron Russell (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

I RISULTATI-

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna 3-0 (25-18, 25-22. 25-22)

Verona Volley – Gioiella Prisma Taranto 3-0 (28-26, 25-22, 25-17)



Allianz Milano – Vero Volley Monza 1-3 (25-13, 23-25, 23-25, 18-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA PLAY OFF 5° POSTO SUPERLEGA-



Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Verona Volley 3, Vero Volley Monza 3, Allianz Milano 0, Gioiella Prisma Taranto 0, Top Volley Cisterna 0.

PROGRAMMA DI GARA 2-

Sabato 23 Aprile 2022, ore 18.00



Vero Volley Monza – Verona Volley



Domenica 24 Aprile 2022, ore 16.30



Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Piacenza



Domenica 24 Aprile 2022, ore 18.00



Allianz Milano – Top Volley Cisterna