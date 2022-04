Modena straordinaria rimonta a Perugia e 2-1 nella serie

PERUGIA- Straordinaria vittoria al Pala Barton in Gara 3 di Semifinale dei Play Off Scudetto della Leo Shoes PerkinElmer che sotto per 2-0 trova le risorse per ribaltare la situazione, imporsi 2-3 (26-24, 25-22, 16-25, 29-31, 13-15) sulla Sir Safety Conad Perugia e portare la serie sul 2-1 a proprio favore. Adesso il destino è nelle mani di Ngapeth e compagni che domenica 24 aprile avranno l’occasione per chiudere i conti al Pala Panini e di staccare il pass per la finale.La vittoria è arrivata al termine di una partita spettacolare, dagli altissimi contenuti tecnici ed agonistici risolta da un Nimir straordinario che (39 con 5 ace ed il 59% su 56 attacchi) ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte della squadra di Giani. Perugia, dopo due set a mille è inspiegabilmente crollata nel terzo set per ritornare poi sui livelli abituali nel terzo parziale senza però riuscire più ad invertire l’inerzia del match passata nelle mani dei gialloblu che, strappato ai vantaggi il quarto set, hanno poi preso il largo nel tie break e contenuto nel finale l’orgoglioso ritorno della squadra di Grbic.

Perugia inizia il match con Rychlicki opposto in diagonale a Giannelli, le bande sono Leon e Anderson, al centro Ricci e Solè, Colaci è il libero. Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Van Garderen, al centro Stankovic-Sanguinetti, il libero è Salvatore Rossini.. Il match inizia con Perugia che scappa sul 5-9. Non si fermano i bianconeri che vanno sul 10-12. Si arriva al 16-16 poi è 16-17 con Leon che cerca e trova il mani fuori. Il primo tempo di Solè risponde al grande colpo di Van Garderen, 18-20. Cambia marcia Modena che con Bruno al servizio mette la freccia, 21-23. Perugia piazza il contro sorpasso e chiude il parziale 24-26. Il secondo set è punto a punto serrato, si arriva al 6-6. Abdel-Aziz lavora alla grande dopo una difesa di Bruno poi è ace Sala, 11-11. Piazza il break Perugia che va sul 18-19 e poi chiude il parziale 22-25. Parte forte la Leo Shoes PerkinElmer nel terzo set, 9-4. Va sul 14-6 Modena con Abdel-Aziz e Ngapeth in grande spolvero. La serie in battuta di Bruno è devastante, 19-9. I gialli chiudono 25-16 il parziale, è 1-2. Nel quarto set Abdel-Aziz piazza il break in battuta con due ace, 8-6. Non si fermano i gialli, 17-13. Alza i giri del motore Perugia che arriva al 19-19 con la bordata di Rychlicki. Torna avanti la Leo Shoes PerkinElmer col tap-in di Stankovic, 23-22. Il finale di set è volley di livello straordinario, uno spettacolo nello spettacolo, a chiuderlo è Nimir Abdel-Aziz con un ace, 31-29, è 2-2, è tie-break. Modena vince 15-13 il quinto set e porta a casa una vittoria straordinaria per qualità e cuore.

I PROTAGONISTI-

Simone Giannelli (Sir Safety Conad Perugia)- « Eravamo avanti di due set, ma nei playoff non conta niente. Mi spiace un po’ per l’inizio del terzo set e soprattutto per il quarto, abbiamo avuto la palla per vincere e non siamo stati bravi a metterla giù. Alla fine sono due punti, ma ovviamente quei due punti che per vincere dovevamo cercare di fare noi ».

Bruno (Leo Shoes PerkinElmer Modena)- « Noi viviamo per queste partite e questi momenti. E’ stato un match molto tosto contro una squadra di altissimo livello. Abbiamo avuto la pazienza di stare in partita in ogni momento e ce l’abbiamo fatta ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – LEO SHOES PERKINELMER MODENA 2-3 (26-24, 25-22, 16-25, 29-31, 13-15)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 1, Anderson 12, Ricci 4, Rychlicki 20, Leon Venero 18, Solé 6, Piccinelli (L), Travica 1, Colaci (L), Ter Horst 0, Plotnytskyi 6. N.E. Dardzans, Russo, Mengozzi. All. Grbic.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 4, Ngapeth E. 21, Sanguinetti 3, Abdel-Aziz 39, Van Garderen 13, Stankovic 8, Gollini (L), Mazzone 3, Rossini (L), Sala 1. N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Goitre, Pozzato.

NOTE – durata set: 33′, 31′, 25′, 42′, 22′; tot: 153′.

MVP: Abdel-Aziz (Leo Shoes Perkinelmer Modena)

Spettatori: 3068