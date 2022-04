Con Monza-Verona parte il 2° turno dei Play Off 5° posto

ROMA - Seconda giornata dei Play Off per il 5° posto in programma nel week end. Le sei squadre a caccia del pass per la CEV Challenge Cup non possono permettersi distrazioni se vogliono qualificarsi per le Semifinali.

Sabato 23 aprile, alle 18.00, scendono in campo Vero Volley Monza e Verona Volley per il primato in classifica. Il faccia a faccia n. 18 (avanti 12 a 5 i brianzoli), il primo nei Play Off 5° Posto e il terzo in stagione dopo gli incroci in Regular Season con una vittoria a testa. Debutto casalingo per il team lombardo nel girone dopo la vittoria da tre punti nel derby esterno a Milano, mentre gli scaligeri affrontano la prima trasferta dopo il successo netto tra le mura amiche contro Taranto. Grandi motivazioni sia per gli uomini di Massimo Eccheli, che quest’anno sono riusciti ad alzare al cielo la CEV Cup, primo trofeo della sua storia, sia per il sestetto di Radostin Stoytchev, cresciuto nell’arco del torneo. L’unico ex nei roster è il centrale Grozdanov, che ora mura in Brianza.

Domenica 24 aprile, con fischio d’inizio alle 16.30, la Gioiella Prisma Taranto cerca i primi punti nel girone davanti al pubblico amico contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che dopo essere uscita alla bella per mano di Trento dai Quarti dei Play Off Scudetto ha festeggiato all’esordio nel girone per il 5° posto superando Cisterna in tre set al PalaBanca. La rivalità tra tarantini ed emiliani è ancora acerba, visto che i due Club si sono affrontati appena due volte in Regular Season. Il bilancio è in parità con un successo a testa, ma entrambe le squadre hanno mostrato una buona pallavolo nell’arco della prima fase ed è lecito attendersi un bel match. Sabbi è l’unico ex della gara. Sul fronte opposto Recine mette nel mirino i 1500 punti in campionato, ora a meno 19.

Domenica, con prima battuta alle 18.00, l’Allianz Milano, scesa dai Quarti dei Play Off Scudetto dopo due sconfitte con Modena, vuole cancellare lo zero dalla classifica del girone contro la Top Volley Cisterna, altra squadra ‘retrocessa’ dagli spareggi per il tricolore dopo i due stop con Perugia e ancora ferma al palo nella classifica dei Play Off 5° Posto. Gli ambrosiani sono reduci dalla sconfitta interna della prima giornata nel derby lombardo con Monza, mentre i pontini sono rimasti a secco nella trasferta a Piacenza. Nei 23 precedenti la Top Volley ha raccolto 13 successi contro le 10 vittorie dei meneghini. Il bilancio stagionale è di un’affermazione a testa, mentre nei Play Off 5° Posto la tradizione è favorevole ai laziali con 6 vittorie a 2. Due ex per parte nei roster.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a PLAY OFF 5° POSTO-



Sabato 23 Aprile 2022, ore 18.00



Vero Volley Monza – Verona Volley Arbitri: Canessa, Carcione

Domenica 24 Aprile 2022, ore 16.30



Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Talento, Vecchione

Domenica 24 Aprile 2022, ore 18.00



Allianz Milano – Top Volley Cisterna Arbitri: Spinnicchia, Mattei

LA CLASSIFICA-

Piacenza 3 punti, Verona 3, Monza 3, Milano 0, Taranto 0, Cisterna 0.