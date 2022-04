Modena e Trento domenica possono conquistare la finale scudetto

ROMA- Modena-Perugia e Trento-Civitanova , le due sfide di semifinale dei Play Off scudetto sono a Gara 4. Le due serie vedono le squadre di Giani e Lorenzetti in vantaggio per 2-1, che hanno l'opportunità di chiudere i conti e staccare il pass per la finale davanti al pubblico amico. Naturalente Perugia e Civitanova, rispettivamente prima e seconda in regular season, possono pareggiare i conti ma dovranno espugnare rispettivamente il Pala Panini e la BLM Arena per evitare l'eliminazione.

Le Semifinali dei Play Off SuperLega Credem Banca sono ancora aperte. Domenica, alle 18.00, sono in programma le sfide di Gara 4. Avanti per 2 a 1 nella serie, Modena ospita Perugia al PalaPanini, e situazione analoga per Trento, che attende Civitanova alla BLM Group Arena ed è a un successo dalla Finale.

Tramutare in parole lo spettacolo della Semifinale tra Leo Shoes PerkinElmer Modena e Sir Safety Conad Perugia nelle prime tre partite della serie sarebbe riduttivo. Domenica 24 aprile, alle ore 18.00, i gialli di Andrea Giani cercheranno il pass per la Finale in un PalaPanini che si preannuncia sold out e con l’asso Leal in campo dopo l’esito del ricorso (dimezzata la squalifica del cubano). Dall’inizio della sfida sono arrivate tre vittorie esterne, trend che fa sperare i Block Devils, obbligati a imporsi in Emilia per non uscire dalla Semifinale dopo aver dominato la Regular Season. Se nei primi due incontri, entrambi combattuti, il risultato finale aveva premiato la squadra più incisiva, Modena all’esordio e Perugia a Pasqua, il terzo atto ha regalato tutta l’imprevedibilità dello sport: gli umbri hanno toccato il cielo con un dito dopo 2 set giocati con slancio, gli ospiti, in formazione rimaneggiata, ma con i 39 punti di Abdel-Aziz hanno avuto la forza mentale e gli spunti di ribaltare il punteggio rimettendo il naso avanti, a un successo dalla Finale.

Alle 18.00 di domenica 24 aprile, con diretta RAI Sport, va in scena il quarto atto del confronto tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, finora orfana dell’infortunato Juantorena. Dopo le prime due partite della serie vinte con il massimo scarto dagli uomini di Angelo Lorenzetti, la Semifinale tra gialloblù e biancorossi poteva sembrare già segnata, ma in Gara 3 i campioni d’Italia si sono riscattati con una prova d’orgoglio che ha mandato in estasi i tifosi per l’atteggiamento dominante mantenuto dai cucinieri dall’inizio alla fine di una partita chiusa in tre set dopo soli 76 minuti. Nel fine settimana i trentini, che prima di arenarsi venivano da quattro vittorie consecutive, due ottenute contro Civitanova, cercheranno di sfruttare questo secondo ‘match ball’ e di chiudere quindi i conti anche per derubricare a incidente di percorso lo scivolone nelle Marche. Gara 5 si giocherebbe mercoledì 27 aprile alle ore 20.30. In odore di record Zaytsev, vicinissimo ai 5000 punti globali nella carriera italiana.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

PRECEDENTI: 39 (20 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena, 19 successi Sir Safety Conad Perugia)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 5 gare – 3 in Semifinale Play Off (2 successi Modena, 1 successo Perugia), 2 in Regular Season (1 successo Perugia e 1 successo Modena).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 11 gare – 3 in Semifinale Play Off 2021/22 (2 successi Modena, 1 successo Perugia), 5 in Semifinale Play Off 2018/19 (3 successi Perugia, 2 successi Modena), 3 in Finale 2015/16 (3 successi Modena).



EX: Matthew Anderson a Modena nel 2011/12 e 2019/20, Dragan Travica a Modena nel biennio 2003/04-2004/05, nel 2008/09 e nel 2016/17.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Matthew Anderson – 14 punti ai 100, Simone Giannelli – 11 punti ai 200 (Sir Safety Conad Perugia); Nimir Abdel-Aziz – 7 punti ai 300,:Earvin Ngapeth – 15 punti ai 1000, – 3 ace ai 100 (Leo Shoes PerkinElmer Modena). In carriera: Wilfredo Leon – 36 punti ai 2500, Stefano Mengozzi – 15 punti ai 2800, Sebastian Solé – 1 ace ai 100, Kamil Rychlicki – 3 punti ai 1600 (Sir Safety Conad Perugia), Dragan Stankovic – 19 punti ai 2700 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

Andrea Giani (Leo Shoes PerkinElmer Modena)- « Quella di domenica è una partita importante, decisiva, sarebbe un bel lusso giocare un grande match e vincere. Giochiamo contro una super squadra, siamo nei Play Off, i risultati non si possono prevedere. È una serie in cui ogni set è combattuto, noi dobbiamo essere bravi ad essere pazienti, Perugia è una squadra senza punti deboli, hanno quei momenti in cui è difficile tenere il passo, è lì che non devi mollare, perché dopo ci sono invece i momenti in cui puoi e devi recuperare e abbiamo dimostrato di saperli sfruttare. Il PalaPanini soldout è emozionante, siamo molto contenti dell’entusiasmo che stiamo portando e dimostra anche a noi stessi quanto siamo competitivi. Rientra Leal nella serie, un giocatore importante che dovrà dare un contributo altrettanto importante ».

Simone Giannelli (Sir Safety Conad Perugia)- « Questa Gara 4 per noi è una finale. Sarà un match duro e difficile, ci vorrà una buona pallavolo da parte nostra. Andiamo a Modena per giocare al massimo, per fare la nostra miglior partita e per riportare la serie a Perugia ».

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 86 (48 successi Cucine Lube Civitanova, 38 successi Itas Trentino) 87 con la Semifinale iridata 2021 (49 successi Cucine Lube Civitanova, 38 successi Itas Trentino

EX: Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008/09 al 2015/2016; Osmany Juantorena a Trento dal 2009/10 al 2012/2013, Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/21

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Matey Kaziyski – 1 punto ai 1200, – 4 muri vincenti ai 100, Daniele Lavia – 2 punti ai 100 (Itas Trentino).

In carriera: Osmany Juantorena – 21 punti ai 4800, Ricardo Lucarelli Santos De Souza – 11 punti ai 700, Ivan Zaytsev – 1 punto ai 5000 (Cucine Lube Civitanova); Oreste Cavuto – 3 muri vincenti ai 100, Marko Podrascanin – 16 attacchi vincenti ai 2500, – 2 ace ai 300 (Itas Trentino).

Oreste Cavuto (Itas Trentino)- « In Gara 3 la Cucine Lube è stata molto brava a spingere forte col servizio, mettendoci in grossa difficoltà, e a commettere in generale pochi errori. Sapevamo che vincere tre partite contro un avversario di questo calibro è molto difficile, ma andando sul 2-0 nella serie ci siamo conquistati tre opportunità per provare a farlo e domenica di fronte al nostro pubblico proveremo a conquistare la vittoria che chiuda il conto, ben sapendo che dobbiamo fare meglio di quanto visto giovedì sera nelle Marche ».

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Non ci siamo arresi, anzi, abbiamo lanciato un messaggio forte in Gara3 giocando meglio e creando problemi all’Itas in tutti i fondamentali. Sarebbe preferibile esprimerci a questi livelli senza necessariamente essere con le spalle al muro. All’Eurosuole Forum è venuta fuori la vera Lube, abbiamo dimostrato il nostro valore. Non ci resta che giocare il tutto per tutto in Gara 4 a Trento con la testa giusta per vincere, tornare tra le mura amiche e vedercela in Gara 5 ».

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 4 SEMIFINALI PLAY OFF SCUDETTO-



Domenica 24 Aprile 2022, ore 18.00



Leo Shoes PerkinElmer Modena – Sir Safety Conad Perugia Arbitri: Zavater, Zanussi

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Boris, Braico