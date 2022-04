Per Monza seconda vittoria nei Play Off 5° Posto

MONZA- Secondo centro consecutivo per la Vero Volley Monza nei Play Off 5° Posto Credem Banca. Dopo il sorriso ottenuto contro Milano per 3-1, i monzesi si impongono con lo stesso risultato, davanti al pubblico amico dell’Arena di Monza, su una generosa e ben organizzata Verona Volley. Nel secondo match della Pool della competizione che mette in palio un posto nella CEV Challenge Cup 2023, la Vero Volley subisce la pressione degli scaligeri nel primo set, ma la spunta con qualità nel finale grazie alle accelerazioni di Grozer e Dzavoronok. Verona, però, è in buona giornata e la partenza decisa nel secondo gioco ne è la prova concreta. Con i muri di Qafarena e Asparuhov, agevolati dai turni in battuta del primo e dalle difese di Bonami, la squadra di Stoytchev contiene i tentativi offensivi dei lombardi, pungendo con un positivo Wounembaina per pareggiare i conti. Il confronto sembra equilibrato, ma a spezzare il ritmo sono gli scatenati Dzavoronok e Grozer, capaci in battuta di firmare un break da favola sia nel terzo (8-1) che nel quarto gioco (8-3). Monza sale d’entusiasmo e qualità (chiuderà con il 59% in attacco rispetto al 43% di Verona), contando sull’ispirato Orduna (MVP) a far ruotare il gioco d’attacco e a guidare i suoi al successo. Mercoledì sera i brianzoli andranno a Piacenza, gli scaligeri ospiteranno Milano per il terzo dei cinque match in calendario.