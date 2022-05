Semifinali Play Off: l'MVP è Luciano De Cecco

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- A Luciano De Cecco è stato assegnato il presitgioso riconoscimento di MVP delle semifinali dei Play Off scudetto grazie alle due nomination ottenute nel penultimo atto di SuperLega per le prestazioni in Gara 3 e Gara 5. Le perfomance del numero 15 dei cucinieri, coadiuvate dalla grande reazione della Lube, sono valse la rimonta dal 2-0 al 3-2 nella serie contro l’Itas Trentino: i tifosi marchigiani, davanti alle telecamere di Rai Sport e Volleyballworld.tv, mercoledì potranno omaggiare il loro palleggiatore.