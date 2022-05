Simon è il migliore delle finali scudetto

Al termine di Gara 4 delle Finali Scudetto, e a pochi istanti dalla consegna della Coppa, il centrale cubano della Cucine Lube Civitanova è stato premiato dal Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi come Credem Banca MVP delle Finali, grazie alle nomination di “migliore in campo” ricevute in Gara 1, Gara 2 e, ultimo ma non ultimo, nel quarto e ultimo atto della serie: quello decisivo per il titolo.



Simon, alla sua ultima partita in maglia Cucine Lube Civitanova, si è congedato dai suoi tifosi fermandosi per foto e autografi, abbandonando per ultimo il campo tricolore.



I NUMERI DI SIMON NEI PLAY OFF-

Partita Punti Ace Attacco % Attacco Muri

Gara 1 Quarti 13 4 6/6 100 3

Gara 2 Quarti 12 8/12 66.7 4

Gara 1 Semifinali 13 3 8/10 80.0 2

Gara 2 Semifinali 10 9/14 64.3 1

Gara 3 Semifinali 12 2 6/7 85.7 4

Gara 4 Semifinali 20 2 13/21 61.9 5

Gara 5 Semifinali 20 4 11/15 73.3 5

Gara 1 Finale 20 3 14/17 82.4 3

Gara 2 Finale 16 2 12/18 66.7 2

Gara 3 Finale 8 2 5/12 41.7 1

Gara 4 Finale 10 8/11 72.7 2



Totali 154 22 100 72.3% 32