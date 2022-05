Per Piacenza quinto posto e Europa

PIACENZA -La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si prende l'Europa. La squadra di Bernardi batte 3-1 (25-23, 25-19, 26-28, 25-20) la Top Volley Cisterna nella Finale dei Play Off 5° posto , dopo oltre due ore di spettacolo pallavolistico che ha divertito il pubblico e chiuso degnamente la stagione della Superlega. Gli emiliani salvano così parzialmente la stagione dopo aver chiuso la Regular Season al sesto posto e dopo essere uscita ai Quarti di Finale dei Play Off Credem Banca in Gara 3 per mano dell’Itas Trentino. Per i sogni di gloria ci si rivede l'anno prossimo e la campagna acquisti in entrata sembra confermare la voglia della società di puntare ai massimi traguardi.

Percorso netto in questa competizione per la Gas Sales Bluenergy: sette gare, sette vittorie con soli 4 set lasciati agli avversari di turno, di cui uno questa sera. Buono anche il bilancio annuale della Top Volley Cisterna, che raggiunta la salvezza si è anche guadagnata l’accesso ai Play Off con l’ottavo piazzamento, scontrandosi nei Quarti contro la Sir Safety Conad Perugia, per poi meritarsi secondo posto nel Girone del Play Off Challenge arrendendosi solo nella gara odierna.

La Top Volley parte fortissimo, non ha nulla da perdere, muro di Zingel su Russel, 1-4. Primo tempo di Holt servito da Brizard, 6-6. I pontini ritrovano di nuovo il vantaggio con Maar che tira forte e il muro avversario non contiene, 9-10. Ace di Brizard, primo vantaggio per Piacenza, 14-13. La Top Volley ritrova il vantaggio con un altro muro di Zingel, 18-19. Capolavoro di Baranowicz che riesce ad aprile il gioco dai sei metri e Dirlic mette la palla a terra per il momentaneo pareggio, 20-20. Raffaelli sbaglia la battuta e consegna il set a Piacenza che esprime una migliore qualità di gioco, 25-23. Piacenza prova a dare continuità e si porta avanti anche nella prima parte del secondo set con Lagumdzja protagonista, 8-6. Palle rapide di Baranowicz per Maar e i laziali provano a tenere il passo degli avversari, 10-9. Qualche errore di troppo per i ragazzi di un preoccupato Fabio Soli, Recine ne approfitta, 14-11. Il servizio della Top Volley non funziona e i padroni di casa sfruttano bene il cambio palla, massimo vantaggio di più sei per la Gas Sales, 21-15. Caneschi chiude il secondo set, tutto in salita per gli avversari, 25-19. I bianco blu non mollano e si portano avanti nel terzo set con gli attacchi di Raffaelli, 3-5. Massimo vantaggio per la Top Volley che approfitta del calo degli emiliani, 5-10. Battuta ritrovata e le diagonali strette di Maar e Dirlic, permettono di mantenere il vantaggio, 14-19. Cambi palla con facilità ed errori in battuta, la squadra di Soli fa tutto da sola, tre set point grazie al punto di Dirlic, 21-24. Annullati tutti i set point, Dirlic ritrova il vantaggio, 24-25. Raffaelli riesce ad anticipare il colpo, nell’azione successiva chiude il set Maar, 26-28. La posta in palio è alta e l’atteggiamento delle due squadre in campo nel quarto set sta a testimoniare la voglia dei giocatori di prendersi il pass per l’Europa, 8-8. Russel trova un mani fuori e Piacenza è di nuovo avanti, 9-8. Risponde di fioretto Dirlic, che non gioca di potenza ma di astuzia, 9-10. Russel prende per mano la squadra, anche se è la difesa fa la differenza, Soli costretto a chiamare time out, 16-12. I ragazzi di Lollo Bernardi si ritrovano e giocano con lucidità, la Top Volley cerca di rimanere in partita, ma il braccio potentissimo di Lagumdzja taglia in diagonale il muro avversario, 20-15. I padroni di casa allungano con Holt, 24-20, quattro match point per andare in Europa. Arriva l’ace di Russell che chiude la gara, assegnando il quinto posto alla Gas Sales Bluenergy e infrangendo il sogno europeo della Top Volley.

I PROTAGONISTI-

Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « E’ un traguardo importante, cercavamo questo quinto posto, volevamo l’Europa. L’anno è andato come è andato ma siamo felici di aver chiuso con una vittoria. Adesso penso alla nazionale, sono contento di essere stato in quel gruppo e spero di restarci tutta l’estate. Il prossimo anno sarà molto importante, la società sta lavorando bene e sarà un onore giocare vicino a campioni del calibro di quelli che arriveranno, sarà uno stimolo per me che dovrò crescere per essere al loro livello ».

Fabio Soli (AllenatoreTop Volley Cisterna)- « E’ stata una stagione piena di soddisfazioni, a prescindere dal risultato dell’ultima partita dove siamo comunque riusciti a dare tutto quello che avevamo. Devo dire un grande grazie a tutti i ragazzi a tutto lo staff e alla società perché credo che quest’anno si sia fatto un grande lavoro per il peso non solo della qualità tecnica dei giocatori, ma anche soprattutto per le qualità umane. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto e che abbiamo ottenuto, siamo arrivati in fondo ad una finale che abbiamo voluto a tutti i costi e ce la siamo venuti a giocare a casa di una grande squadra. Penso che il bilancio di questa stagione sia più che positivo, siamo e sono arrivato in fondo esausto ed arrivare a questo punto avendo speso tutte le nostre energie credo che ne valga ampiamente la pena e dobbiamo essere tutti insieme orgogliosi ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-1 (25-23, 25-19, 26-28, 25-20)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 6, Recine 8, Caneschi 2, Lagumdzija 21, Russell 21, Holt 11, Scanferla (L), Catania (L), Antonov 1, Stern 0, Tondo 0, Cester 1. N.E. Pujol, Rossard. All. Bernardi.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 0, Maar 13, Zingel 5, Dirlic 14, Raffaelli 11, Bossi 1, Picchio (L), Wiltenburg 5, Cavaccini (L). N.E. Giani. All. Soli.

ARBITRI: Brancati, Giardini.

NOTE – durata set: 28′, 29′, 42′, 32′; tot: 131′.

MVP: Aaron Russell (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori: 1.487