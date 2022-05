A Padova arriva il belga Mathijs Desmet

LE PAROLE DI MATHIJS DESMET-

« Ho già vinto qualcosa, ma non ho fatto ancora niente. Ho tutto da imparare e sono entusiasta di venire a giocare nel miglior campionato del mondo. Ho parlato con dei ragazzi che hanno giocato a Padova, mi hanno dato qualche indicazione per farmi ambientare al meglio. So che c’è una società molto organizzata dove negli anni sono emersi molti talenti. Credo sia incredibile il lavoro che si fa con i giovani perché mantenere un livello alto anche in prima squadra non è sempre semplice. Arrivare a giocare in SuperLega era il mio sogno, il mondo guarda questo campionato che è ricco di stelle mi auguro di diventare un giocatore importante per la squadra e che la prossima sia una stagione con tante soddisfazioni. Non vedo l’ora di vedere i tifosi, mi hanno raccontato che sono fantastici. In Italia il livello è più alto: si serve più forte e il muro ha più qualità. In Belgio sta migliorando con il passare del tempo, ma non può essere ancora paragonato a quello che c’è in Italia. Non vedo l’ora di cominciare! ».