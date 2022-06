Da Pedrini a Gabana, Modena volta pagina

LE PAROLE DI GIULIA GABANA-

« E’ stato un periodo difficile ed impegnativo perché penso che la cessione di una società di prestigio come Modena Volley sia una cosa importante e noi certo non l’abbiamo presa con leggerezza. Prima di parlare del nuovo vorrei rivolgere un pensiero a Catia Pedrini, persona alla quale sono molto legata e che in questi cinque anni mi ha fatto crescere in tutti i sensi. Se Modena volley oggi è quello che è il merito va sicuramente a lei che ha dato sempre il 100% come passione, amore e dedizione al club, con sforzi economici non indifferenti. Veniamo da un mese e mezzo davvero difficile, di una lunga trattativa che alla fine non è andata a buon fine e che certamente ha rallentato i lavori. Permettetemi di presentare Michele Storci che sarà al mio fianco in questa avventura, il suo entusiasmo è stato un raggio di sole dopo due settimane davvero buie. Con lui condivideremo il futuro. La crisi di Modena nasce soprattutto dalla pandemia e dalla limitazione del pubblico. Ne è scaturito un debito da ripianare. Abbiamo cercato di cedere a Giuseppe Vinci ma sono mancate le basi per garantire quella continuità che soprattutto Catia voleva. Abbiamo dunque percorso altre altre strade ed oggi siamo qui con piena fiducia per il futuro ».

LE PAROLE DI MICHELE STORCI-

« Questo è un progetto che per noi è nato tre anni fa, ci interessa ovviamente la squadra ma anche la parte radicata sul territorio. Il progetto di Giulia ci è sembrato interessante, abbiamo la stessa visione della squadra e del resto e questo ci ha fatto prendere la decisione di sposare questa avventura ».

LE PAROLE DI ANDREA SARTORETTI-

« Siamo già al lavoro per costruire una squadra di alto livello. Sotto il profilo tecnico possiamo contare su tanti giocatori ancora sotto contratto e su tanti giovani di valore che possono rientrare dai prestiti. Purtroppo non abbiamo potuto trattenere Nimir, il tempo non ce lo ha concesso. Sfrutteremo le opportunità che il mercato può offrire per presentarci competitivi ai nastri di partenza. E’ nostra intenzione ovviamente confermare Andrea Giani e tutto lo staff tecnico, tutti si sono dimostrati molto disponibili a restare ».