Scambio di diritti: c'è la richiesta di Siena e Reggio Emilia

ROMA - Scadevano oggi i termini per l'acquisizione e la cessioni dei titoli sportivi delle formazioni di Superlega, A2 e A3. In Lega sono giunte sette richieste. Sarà ora il Consiglio di Amministrazione a doversi esprimere in merito: le decisioni sono attese per giovedì 16.

La neopromossa Volley Tricolore Reggio Emilia e la Emma Villas Siena hanno chiesto contestualmente parere favorevole allo scambio dei rispettivi titoli di SuperLega e Serie A2.

Per il prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca sono sei le domande di cessione.

ASD Pallavolo Saronno (neopromossa dalla Serie B) richiede la cessione a Diavoli Rosa Brugherio (retrocessa in questa stagione dalla Serie A3).

Gis Pallavolo Ottaviano (quest’anno in A3) a Roma Volley Club.

Volleyball Club Mondovì (retrocessa dalla Serie A2) a King Volley Parma.

ASD Volley Letojanni (neopromossa dalla Serie B) a Pallavolo San Giustino.

Team Volley Portomaggiore (quest’anno in A3) a Pallavolo Bologna (retrocessa dalla Serie A3).

Volley Parella Torino (quest’anno in A3) a Volley Savigliano (retrocessa dalla Serie A3).

Una volta avuto il consenso positivo dal CdA di Lega, queste società e tutti gli altri Club aventi diritto avranno tempo fino al 27 giugno alle ore 12.00 per presentare le proprie domande di ammissione ai rispettivi Campionati. La Commissione Ammissione Campionati avrà tempo poi fino al 5 luglio per esaminare moduli e documentazioni.