Volley, che sarà di Zaytsev?

TORINO - L’ultimo mossa del mercato di Superlega si chiama Ivan Zaytsev. Lo Zar è un giocatore di Civitanova ma la società ha lanciato messaggi inequivocabili sul suo futuro, che immagina lontano dalla Marche. Da tempo le voci si rincorrono e le uniche due opzioni sembrano essere Piacenza e Milano. Altre strade non ci sarebbero eppure la situazione non si sblocca. Un po’ è la natura stessa del mercato di Superlega a rendere complicata la situazione, perché è un mercato a circuito chiuso in cui le società si stanno scambiando i giocatori perché i migliori sono già qui. Solo Perugia ha ingaggiato il polacco Kamil Semeniuk. Gli altri big polacchi e russi hanno ingaggi non sostenibili. Nel caso di Zaytsev sembrava che l’approdo naturale potesse essere Milano ma la pista si è molto raffreddata. Ci hanno pensato i dirigenti milanesi a ripetere che la Powervolley ha sotto contratto Jean Patry. Quindi il cerino torna nelle mani della Lube che vuole disfarsi di un contratto oneroso di un giocatore di 30 anni, che la scorsa stagione non ha inciso per i postumi dell’operazione al ginocchio e che ha ancora un anno di contratto. Civitanova potrebbe dare parte dell’ingaggio pur di vedere Zaytev accasato a Milano e l’entourage dell’opposto gradirebbe la soluzione. Il problema è Zaytsev che forse non vuole rinunciare ad una stagione, forse l’ultima, in un big che corre per vincere tutto. Milano ha grandi ambizioni ma si è data tre anni per lottare per un successo di prestigio. Forse è troppo per Zaytev.