Verona riporta in Italia John Gordon Perrin

VERONA- John Gordon Perrin torna a giocare in italia a distanza di sette anni. Dopo la prima esperienza a Piacenza lo schiacciatore canadese ha firmato un contratto che lo legherà nella prossima stagione al Verona Volley. Proviene dal Lokomotiv Novosibirsk ma nel corso della sua carriera ha giocato anche in Turchia e Brasile.

LA CARRIERA-

A Verona, Perrin porta in dote due campionati turchi con l’Arkas Izmir, una coppa del Brasile con il Sada Cruzeiro, un campionato sudamericano per club e una Challenge Cup. Nel 2019, sempre con il Sada Cruzeiro, si è classificato secondo al Campionato Mondiale per Club Fivb, affrontando in finale la Lube. Oltre ai trofei conquistati con i club, ci sono da aggiungere i successi con la Nazionale canadese, fra cui il bronzo in Coppa panamericana nel 2011, l’oro nella Norceca Champions Cup nel 2015 e il bronzo ai Giochi panamericani del 2015. Alle qualificazioni nordamericane alle Olimpiadi di Tokyo, e a quelle precedenti di Rio, Perrin ha conquistato il premio individuale come miglior schiacciatore.