Van Garderen da Modena a Siena

LA CARRIERA-

Classe 1990, alto 200 centimetri, nazionale olandese, Van Garderen ha giocato l’ultima stagione a Modena e ha in passato esperienze nel torneo italiano di Superlega anche a Trento, a Cisterna, a Ravenna e in Serie A2 a Corigliano.

Nato in Olanda a Renswoude, Maarten Van Garderen inizia la sua carriera a 16 anni nella squadra Sss. Subito entra a far parte delle rappresentative nazionali giovanili olandesi. Dopo cinque anni nel team Sss passa al team Orion Langhenkel di Doetinchem, nella serie A olandese. È il primo salto importante nella carriera di Van Garderen, che con questo club vince lo scudetto olandese.

Il 2012 è un anno importante per lui. A 22 anni Van Garderen esordisce con la Nazionale maggiore del suo Paese, poi arriva anche il trasferimento in Italia. Viene ingaggiato da Corigliano, nella Serie A2 italiana. Nella stagione successiva si trasferisce in Francia, al Beauvais, nella serie A transalpina. Prosegue poi il suo girovagare per l’Europa e nella stagione 2014-2015 si sposta in Germania, al Friedrichshafen, con cui vince il campionato tedesco e la coppa nazionale.

Successivamente torna in Italia, stavolta nel campionato di Superlega. Vi rimarrà per cinque stagioni consecutive. È il 2015, ed è Ravenna a mettere sotto contratto Maarten Van Garderen. Qui rimane per due anni, prima di andare ad indossare due delle maglie più prestigiose del panorama pallavolistico nazionale, europeo ed internazionale: prima quella di Modena (stagione 2017-2018) e poi quella di Trento (stagione 2018-2019). E proprio a Trento tocca i vertici della sua carriera, conquistando il campionato mondiale per club e la Coppa Cev.

L’anno seguente va a Cisterna, ancora in Superlega. Poi si trasferisce in Turchia, allo Ziraat Bankasi, e anche qui vince il campionato oltre a raggiungere la finale della Challenge Cup.

Nel 2021 torna ancora in Italia, di nuovo a Modena. Nel suo palmares ci sono quindi la vittoria di un campionato olandese, un campionato tedesco, un campionato turco. Poi una Coppa di Germania. E ovviamente i trofei vinti a Trento: il campionato mondiale per club e la Coppa Cev.

Con la sua Nazionale ha vinto la medaglia d’oro alla European League del 2012 ed il bronzo alla European Golden League del 2019.

In Italia ha giocato complessivamente per sette stagioni, sei delle quali in Superlega e una in Serie A2. Sono state fino ad ora 209 le gare giocate in Italia: 179 in Superlega e 30 in A2. E ancora: 116 le vittorie conquistate, 99 in Superlega e 17 in A2.

Nel Belpaese ha fin qui messo a segno 1.633 punti: 1.407 sono stati i suoi attacchi vincenti, 134 i muri punto, 92 gli ace.

LE PAROLE DI MAARTEN VAN GARDEREN-

« È passato poco tempo tra la notizia della prossima stagione in SuperLega della Emma Villas e l’interesse manifestato nei miei confronti: l’ho considerata un’opportunità. Ero rimasto in attesa di alcune situazioni e viste le intenzioni di Siena ho scelto di vestirne la maglia. Inoltre per me significa trascorrere un’altra stagione in Italia. È un paese che amo in cui sono da tanti anni – a parte la parentesi in Turchia – e per quanto la mia famiglia sia in Olanda, l’Italia è un paese che ha sempre fatto parte della mia vita. Da piccolo venivo qui per vedere mio zio giocare (Henk Held). Siena? Ci sono stato qualche anno fa in trasferta con Trento ma non l’ho ancora visitata, sarà la prima cosa che farò”.

Marteen attualmente è impegnato nella VNL con gli orange.

« Siamo nelle Filippine in questo momento, domani scenderemo in campo contro la Slovenia ».