Andrea Marchisio è il nuovo libero di Castellana Grotte

LA CARRIERA-

Otto anni nella massima serie quasi equamente divisi tra Cuneo (città in cui è nato e società in cui è cresciuto pallavolisticamente) e Civitanova (club con cui ha vinto 1 Champions League, 3 scudetti e 2 Coppe Italia negli ultimi cinque anni), cinque anni in serie A2 (con Loreto, Roma, Tuscania per due stagioni non consecutive e Siena): non ha bisogno di ulteriori presentazioni la carriera di Marchisio, libero che arriva in Puglia con oltre 365 partite alle spalle e con un'incredibile esperienza in campo nazionale ed europeo.

LE PAROLE DI ANDREA MARCHISIO-



« Ho scelto Castellana Grotte e la Puglia perché avevo voglia di rimettermi in gioco in primo piano. Dopo le ultime stagioni vissute in una piazza straordinaria come quella di Civitanova, avevo desiderio di tornare a giocare con continuità. Ho colto subito l'opportunità concessami dalla New Mater Volley, una società da cui ho sentito subito stima e fiducia. Ho sempre seguito il campionato di serie A2 e devo dire che è stato sempre di ottimo livello. Il prossimo torneo, però, sarà ancora di più livellato verso l'alto con tante squadre forti. A noi il compito di essere sempre combattivi, di non lasciare mai nulla al caso e di vincere quante più partite possibili per arrivare ai playoff nella migliore posizione. Conosco bene l'ambiente di Castellana - ha ricordato lo stesso Marchisio - Il Pala Grotte è uno dei palazzetti più calorosi d'Italia con un tifo in grado di trascinarti. Mi auguro che si crei tra la squadra e il pubblico quel sentimento giusto che ci porti a dare il massimo e porti loro a sostenerci ogni domenica ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO BRUNO DE MORI-

« Con Marchisio sappiamo di aver fatto una scelta d'esperienza, per le tante stagioni vissute ai massimi livelli, di talento, ma anche di carattere e determinazione, per la voglia che ci ha dimostrato fin da subito nell'accettare la nostra proposta e nel mettersi a disposizione del nostro club ».