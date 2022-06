Trento scommette sul giovane libero Gabriele Laurenzano

TRENTO- Un classe 2003, italianissimo di Rossano in Calabria, sarà il nuovo libero titolare dell'Itas Trento. Una scelta coraggiosa da parte di coach Lorenzetti che ha intuito e valutato le grandi doti di Gabriele Laurenzano che ha già dimostrato in Superlega nelle file della Gioiella Prisma Taranto.

Il neo acquisto si può considerare un grande specialista della seconda linea ed è arrivato in fretta ai massimi livelli grazie a doti già molto sviluppate.

Nella sua prima esperienza in SuperLega, conclusa ad aprile con la maglia di Taranto, Gabriele ha saputo subito mettersi in luce, mostrandosi affidabile in ricezione (quarto ricettore del campionato per media ponderata) e molto ben predisposto in difesa. Tutto quello che serviva per convincere Trentino Volley ad investire su di lui ed affidargli la maglia rossa griffata “Supermercati Poli”. Cresciuto nel vivaio di Castellana Grotte (con cui ha vinto due scudetti giovanili, l’ultimo pochi giorni fa nella categoria Under 19), Laurenzano è da tempo nel giro delle Nazionali giovanili, con cui ha già conquistato il titolo europeo Pre-Juniores 2020, impreziosito dal premio come miglior libero. Appena avrà concluso gli esami di maturità (che ha iniziato proprio oggi), si unirà nuovamente al gruppo dell’Italia Under 20 con cui ha lavorato sino alla settimana scorsa a Zocca (Modena).

Laurenzano vestirà la maglia numero 13 che in passato in Trentino Volley è già stata sulle spalle di un libero italiano importante come Massimo Colaci.

LE PAROLE DI GABRIELE LAURENZANO-

« Sono rimasto sbalordito dalla chiamata di Trentino Volley e ovviamente non potevo che accettare l’offerta. Aver attirato le attenzioni di un club così importante dopo un solo anno di SuperLega alle spalle è motivo di grande orgoglio ma è anche una grande sorpresa per me. Sono felicissimo di poter vestire la maglia di una società che ha sempre lavorato benissimo con i giovani e che, al tempo stesso, è sempre riuscita a restare ad altissimo livello, centrando ogni anno grandi risultati. Lorenzetti è un tecnico esperto e molto bravo, sono sicuro saprà farmi crescere nel modo corretto; sarà una bellissima avventura, voglio capire se posso essere il libero adatto ad una grande squadra ».

LE PAROLE DEL TECNICO ANGELO LORENZETTI-

« Nel dare un benvenuto a Gabriele voglio inviare un abbraccio a Julian Zenger. Assieme a lui abbiamo vissuto un’annata positiva, ma sapevamo già da tempo che per quella successiva ci saremmo orientati su un profilo italiano per questo ruolo e il nome di Laurenzano era il primo della lista. La Società è stata brava ad assicurarselo, Gabriele era infatti appetito da molti Club. Lo abbiamo scelto perché ha talento e perché vogliamo inserire un tassello importante e definitivo in questo ruolo. Laurenzano è un ragazzo giovane e tutto ciò significa che quel talento dimostrato fino ad ora dovrà dirigerlo correttamente per trovare pienamente il suo stile. Trento per lui sarà un momento di crescita, non solo a livello tecnico e tattico ma anche relazionale, perché inserirsi ed essere protagonisti in questo Club è una esperienza differente da quelle che ha sin qui vissuto. Siamo ansiosi di vederlo calato in questa realtà ».