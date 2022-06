Flavio centrale brasiliano per Perugia

PERUGIA - La Sir Safety Perugia mette in organico un'altro grande giocatore che rinforzerà il reparto dei Posto 3. Da Vibo arriva in bianconero il nazionale carioca Flávio Cesar Resende Gualberto , per tutti semplicemente Flavio.

LA CARRIERA-

Ventinove anni compiuti ad aprile, nato a Pimenta nella stato del Minas Gerais, una vita nella serie A brasiliana proprio nelle file del Minas, il passaggio nella stagione 2019-2020 al Cesc sempre in patria, poi lo sbarco nel Vecchio Continente nella stagione 2020-2021 in Polonia con il Aluron CMC Warta Zawiercie, l’anno scorso l’esordio nella Superlega italiana con la maglia della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e nella prossima stagione pronto ad indossare, primo brasiliano nella storia della Sir, il bianconero dei Block Devils.

Flavio, dopo la proficua trafila nelle selezioni giovanili, è anche un perno della nazionale brasiliana della quale fa parte in pianta stabile dal 2015 e con la quale ha conquistato, tra le tante medaglie, l’oro alla Coppa del Mondo nel 2019, l’oro alla VNL nel 2021 e l’oro nel Campionato Sudamericano nel 2019 (con il premio di miglior centrale della manifestazione) e nel 2021.

200 cm eccellenti in attacco ed a muro, per Flavio parla una carriera sempre al top e parlano soprattutto i numeri della passata Superlega chiusa al secondo posto nella speciale classifica dei centrali dietro a Simon con 239 punti messi a referto, il 62,7% di efficacia in primo tempo (con appena 14 errori e 22 murate subite su 276 colpi), 58 muri vincenti (terzo nella classifica del fondamentale).

LE PAROLE DI FLAVIO GULBERTO-

Perché Perugia?

« Perugia è una delle migliori squadre del mondo. Una società forte, ambiziosa, organizzata e che gioca per vincere i trofei. Allora perché non Perugia? ».

Reduce dalla stagione a Vibo, Flávio ha già dimestichezza con la Superlega italiana.



« Nel campionato italiano ci sono i migliori giocatori di ogni nazione. È il campionato più forte e devi giocare al 100% ogni partita per vincere ».

Ha le idee molto chiare Flavio, il primo giocatore brasiliano nella storia della società bianconera.

« Ho obiettivi importanti, voglio crescere ogni giorno, migliorare le mie capacità, lavorare con i miei compagni e con lo staff ed ovviamente cercare di vincere trofei con la squadra. Una squadra che è davvero forte! I giocatori e lo staff sono tra i migliori al mondo e poi ci sono dei tifosi appassionati. Per me è un piacere essere il primo giocatore brasiliano nella storia della Sir, possiamo scrivere una bella storia ».

A proposito di tifosi, Flávio, in attesa del suo arrivo a Perugia, ha un pensiero per i Sirmaniaci.



« Ciao Sirmaniaci! Sono Flávio, nuovo centrale di Perugia per la prossima stagione. Darò il massimo tutta la stagione per la squadra. Ora il mio focus è sulla nazionale brasiliana, ma non vedo l’ora di arrivare a Perugia per giocare e sentire la vostra energia in campo. Ci vediamo presto ».