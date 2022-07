Trento riporta a casa Gabriele Nelli

TRENTO- Gabriele Nelli torna a giocare, a distanza di due stagioni, nell'Itas Trentino, società che ha visto i suoi esordi giovanili. A ventotto anni, dopo aver cambiato diverse squadre, in Italia e all'estero, il potente opposto toscano è stato richiamato da Angelo Lorenzetti a rinforzare la rosa del club di via Trener.

Porterà in dote il grande bagaglio di esperienza maturato nelle ultime stagioni. Dopo aver vinto il Mondiale per Club e, da assoluto protagonista, la Coppa CEV con Trento nella stagione 2018/19, Nelli ha giocato a Piacenza, Belgorod, Cannes e Vibo Valentia. Tornerà ad indossare la maglia numero 2 (quella che utilizzò negli anni di debutto in prima squadra).

LE PAROLE DEL TECNICO ANGELO LORENZETTI-



« Nel dare il bentornato a Gabriele non posso non ricollegarmi alle precedenti e positive esperienze che abbiamo vissuto insieme a Trento. Questo ritorno incontra due necessità; la nostra di trovare un sostituto di valore a Pinali nella nuova rosa e quella del giocatore, che ha visto nella Società in cui è cresciuto il posto giusto per riattivarsi e ritrovare la sua miglior pallavolo, cosa che negli ultimi anni aveva un po’ perso a causa di qualche problema fisico. Ci auguriamo che tutto ciò possa oramai essere solo un brutto ricordo; Nelli è un giocatore che a Trento non ha bisogno di presentazioni e quindi non mi resta che esprimere solo la mia grande soddisfazione per la scelta del Club di riportarlo qui ».