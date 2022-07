Cisterna punta sul giovane turco Efe Bayram

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Un giovane che nei prossimi anni potrà far parlare molto di se. Le premesse ci sono tutte. Efe Bayram nuovo schiacciatore della Top Volley Cisterna , vent'anni, proveniente dall'Halkbank Ankara vice campione di Turchia, è considerato uno dei prospetti più interessanti del volley del suo paese. Basta dare un'occhiata ai sui numeri per capire che al di là della giovane età, è un giocatore bello e fatto: 257 i punti realizzati nella passata stagione. Con la Top Volley Cisterna ha firmato un contratto annuale ma con un'opzione per il secondo.

LE PAROLE DI EFE BAYRAM-

Cosa ti ha portato a scegliere la Top Volley Cisterna?

« Ci sono molte cose che mi hanno fatto scegliere questo fantastico club. Cisterna ha un'enorme storia di pallavolo. Conosco questo club da quando ero bambino, prima si chiamava Latina. La stagione scorsa, ma anche quelle precedenti, hanno solleticato la mia voglia di venire a giocare lì da voi. Poi quando mi è stata offerta l'opportunità di giocare per questo fantastico club, non ho esitato un attimo ed ho detto subito sì ».

Questa per te sarà la prima volta in Italia. Che idea ti sei fatto della Superlega?

« Era il mio sogno da quando ho iniziato a giocare a pallavolo. Ogni volta mi dicevo: ' prima o poi giocherai in Italia'. La Superlega è sicuramente il campionato più forte del mondo e ora giocherò anche lì. Questo mi sta dando già delle grandi motivazioni ».

Cosa ne pensi della tua nuova squadra?

« L'idea che mi sto facendo è quella di una gran bella famiglia. La scorsa stagione ho guardato tante partite, riconoscendo il fatto che tutti i giocatori e l'allenatore formavano un gruppo solido, pronto a remare dalla stessa parte e a lottare per gli obiettivi che poi hanno meritatamente raggiunto. Per me tutto questo è un qualcosa di veramente buono e importante. Sono sicuro che sarà così anche la prossima stagione ».

A quanto è dato sapere, appare fattibile la possibilità che nella prossima stagione la Top Volley Cisterna possa giocare anche in Challenge Cup. Sei ottimista al riguardo?

« La speranza di poter giocare in Europa è viva in me, sarebbe stimolante e positivo per la squadra e l'ambiente di Cisterna. Giocare in Challenge Cup fa sempre bene. Sfide diverse, squadre di altri paesi, vittorie in coppa. Spero che questa cosa si avveri ».

Hai solo vent'anni, ma con alle spalle già una buona esperienza. Cosa pensi di poter dare alla tua nuova squadra?

« Darò tutto quello che ho. Lotterò per migliorarmi ogni giorno. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, ho già giocato con Baranowicz, lui mi conosce molto bene, questo è qualcosa di buono per me e sono felice di giocare di nuovo con lui. Tutto quello che voglio dire è che voglio solo che la Superlega inizi il più velocemente possibile e desidero iniziare questo viaggio con grandi motivazioni ».