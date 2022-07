A Trento arriva il secondo libero Domenico Pace

TRENTO- L'Tas Trentino ha scelto il secondo libero, sarà il ventiduenne pugliese Domenico Pace che lo scorso anno ha fatto molto bene a Santa Croce. Sarà lui l'alternativa all'altro specialista della difesa Gabriele Laurenzano. Pace firmato un un contratto biennale. Lorenzetti lo stava seguendo da tempo non solo nell’ultima ottima stagione vissuta in Toscana ma anche in quelle precedenti, giocate proprio con Castellana Grotte fra A1 e A2 e poi con Tuscania in Serie A3.

Si tratta di un atleta tecnico e particolarmente ben impostato nel fondamentale della ricezione, come raccontano bene le statistiche del suo ultimo torneo cadetto; nello scorso campionato è risultato essere il terzo ricettore per media ponderata di regular season, il secondo se si tiene conto anche delle prestazioni messe in mostra nel corso dei Play Off, con il 32% di palle perfette. Torna in SuperLega a distanza da quattro anni dalla precedente esperienza; fra il 2017 ed il 2019 aveva infatti calcato, giovanissimo, i campi del torneo più bello del mondo sempre con la maglia di Castellana Grotte, staccando 26 gettoni di presenza. Domenico Pace vestirà la maglia numero 8 di Trentino Volley, che in passato era già stata utilizzata da liberi giovani come Thei, Chiappa e De Angelis.