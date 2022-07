Monza mette al centro Gabriele Di Martino

MONZA– Gabriele Di Martino lascia Taranto dopo due positive stagioni, che sono valse una promozione e una salvezza, e si accorda per la prossima stagione con la Vero Volley Monza. Il centrale romano, che ha appena conquistato il terzo posto ai Giochi del Mediterraneo con la nazionale di Fanizza, completa il reparto dei posto 3 della squadra brianzola che già comprende Gianluca Galassi e Thomas Beretta.

LA CARRIERA-

Romano, classe 1997, Di Martino cresce nel Club Italia, rappresentativa federale nella quale ha condiviso, nel campionato di Serie A2, il ruolo con l'altro centrale della Vero Volley, Gianluca Galassi. Dopo una parentesi a Molfetta (2016/2017) e due stagioni a Piacenza (dal 2016 al 2018), sempre in SuperLega, nella stagione 2018-2019 passa a Sora. Con la formazione laziale disputa due ottimi campionati nella massima serie che gli valgono la chiamata dell'ambiziosa Taranto in Serie A2 nel 2020-2021, motivata a centrare il salto di categoria. Detto fatto: i pugliesi a fine stagione tornano nell'olimpo del volley nazionale e Di Martino è tra i protagonisti della cavalcata vincente. Confermatosi ad alti livelli anche nell'ultima annata sportiva, con i tarantini bravi a conquistare una preziosa salvezza e addirittura la partecipazione ai Play-Off 5° posto, il nuovo centrale brianzolo è pronto ad una nuova avventura tutta da vivere.



IN NAZIONALE-

L'esordio in Nazionale Seniores di Gabriele Di Martino risale a quest'anno, precisamente al 25 maggio 2022, nell'amichevole giocata a Cavalese tra Italia e Bulgaria (2-3), ottenendo la scorsa settimana in Algeria, ad Orano, il Bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2022. Con le rappresentative giovanile azzurra, invece, ha fatto tutta la trafila, vincendo l'Argento all'Europeo Under 19 del 2015.



LE PAROLE DI GABRIELE DI MARTINO-

« Sono contentissimo. Vengo da due anni bellissimi a Taranto e quando mi è stata proposta questa occasione non ci ho pensato su due volte. A Monza porto la grinta del ragazzo giovane, ma anche l'esperienza di chi gioca ad alto livello da diversi anni. Perché ho scelto il Vero Volley? Perché penso sia una delle piazze più importanti d'Italia e, a livello organizzativo, uno dei Club top a livello europeo, avendo due squadre nella massima serie. Ringrazio tutti: non vedo l'ora di arrivare al palazzetto, conoscere lo staff, i dirigenti ed i tifosi che faranno parte di questo lungo percorso ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-

« Di Martino rappresenta il giusto mix tra esperienza e gioventù. E' un ragazzo con grandi qualità tecniche ed umane, oltre ad essere un ottimo professionista. E poi, aspetto non da poco, è un centrale italiano che gioca ad alti livelli da tantissimi anni. Ci aspettiamo che sappia dare supporto in campo e fuori alla squadra per il raggiungimento degli obiettivi ».