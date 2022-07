Perugia ingaggia il cubano Jesus Herrera Jaime

PERUGIA - Ancora un giocatore cubano entra a far parte del roster della Sir Safety Susa Perugia . Si tratta dello schiacciatore opposto Jesus Herrera Jaime, classe '95 nato all'Avana. Andrà ad impinguare la colonia caraibica che già comprende capitan Leon e l’altro nuovo acquisto Cardenas. Herrera sarà l'alternativa a Kamil Rychlicki . Dopo gli inizi in patria all’Artemisa, ha giocato in Argentina all’Obras San Juan Voley ed al Bolivar Voley, poi due stagioni in Francia allo Chaumont Volley-Ball 52. Numerose le presenze nella nazionale cubana.

LE PAROLE DI JESUS HERRERA JAIME-

« Ai tifosi dico: aspettatevi il meglio dal mancino Herrera, ho fame e sete di vittorie! ».

Oltre alle qualità da giocatore, è un personaggio decisamente interessante Herrera. Sentite qua.

« Perché ho scelto Perugia? La verità è che io non ho scelto Perugia, non avrei mai pensato che un club tra i più grandi al mondo potesse interessarsi a me e quindi, quando ho ricevuto la notizia che erano interessati, non ci credevo proprio! ».

In arrivo una esperienza tutta nuova per Herrera, un’esperienza che non vede l’ora di vivere.

« Il campionato italiano è il numero uno al mondo, tutti vogliono giocarci, ci sono i migliori giocatori al mondo. Quando sei in una squadra come Perugia che gioca per vincere tutto gli obiettivi personali non contano. Naturalmente, come penso tutti, ho l’ambizione di giocare e di farmi conoscere in Italia. Cosa ne penso della squadra? Confesso che non guardo molta pallavolo (sorride ancora Herrera, ndr), ma è chiaro che parliamo di un roster composto da grandi campioni. Leon? È il migliore al mondo, so che imparerò tanto da lui ».